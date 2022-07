Séries sur les plateformes numériques: des dystopies pour réfléchir à notre avenir

L’actualité des dernières semaines à de quoi nous faire rager. Nous inquiéter aussi. Retrait de droits acquis, remontée de la droite politique et religieuse, absolution rétrograde, hausse de la violence, omniprésence des réseaux sociaux, défaillance accrue de nos relations interpersonnelles, entorse à la démocratie, dirigeants incontrôlables, sans oublier une planète qui se dégrade. Le petit écran a dépeint à quelques reprises un futur sombre qu’on croyait naïvement fictif. Mais derrière chaque fiction un fond de vérité nous appelle à rester vigilants. À certains égards, ces séries dystopiques, exigeantes et choquantes pour le public que nous formons, ne tranchent pas assez avec des éléments de notre réalité que nous nous devons de protéger.

Westworld

Dès la première saison, la proposition était aussi surprenante que confrontante. Sous des allures de western futuriste, la série nous propulse dans un parc d’attractions où les visiteurs bien nantis se voient tout permis : viol, tuerie et autres bassesses qui leur permettent d’avoir du pouvoir. Les habitants sont des androïdes à l’apparence humaine. Tranquillement, ces hôtes vont développer des sentiments, des souvenirs au fil de leurs réanimations, et vont se rebeller. Ici encore, c’est une femme, Dolores, qui amorce le mouvement contre l’intolérable. Cette lutte va les mener dans d’autres sections du parc et même hors du jeu en quête de vengeance. Mais n’oublions pas que les robots sont faits pour être reprogrammés au gré de celui qui en a le contrôle. Un contrôle qu’on ne saurait imaginer. Evan Rachel Wood, Ed Harris, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Luke Hemsworth et James Marsden font partie de la distribution. Anthony Hopkins est un élément clé des premières saisons.

Quatre saisons sont disponibles sur Crave

La servante écarlate (The Handmaid’s Tale)

C’est la série dystopique par excellence. Malgré elle, l’autrice canadienne Margaret Atwood a été malheureusement visionnaire en écrivant son roman dont la série est adaptée. J’avoue n’avoir regardé que les deux premières saisons de cette excellente série. L’écriture, la réalisation, le jeu des comédiens, Elisabeth Moss en tête, étaient formidables. Mais c’était dur à regarder. Exigeant. Choquant à certains égards. Nous y sommes témoins d’un futur proche si pollué qu’il a des airs de fin du monde. Ce futur est mené par la religion dans un système totalitaire. Des fondamentalistes ont pris le pouvoir faisant tomber les instances gouvernementales. Les gens y sont catégorisés. Les homosexuels sont pendus et les femmes sont déchues, privées de tout droit. Certaines, les servantes vêtues de rouge, ne servent qu’à la reproduction. Elles sont déshumanisées. Tout au long de la série, nous suivrons June, une jeune mère arrachée à sa famille, devenue Defred puis Dejoseph, selon le commandant auquel elle appartient. Elle subira les pires sévices confrontant le pouvoir, gardant l’espoir de revoir sa fille. Sa lutte est aussi cruelle qu’héroïque.

Quatre saisons sont disponibles sur Crave

Une cinquième est attendue en septembre

Severance

Imaginez-vous, entrer au travail et ne plus avoir conscience de votre vie question d’y être complètement investi. C’est la prémisse de cette série réalisée par Ben Stiller débarquée récemment sur la plateforme d’Apple+. Chez Lumon Industries, une entreprise menée par le caractériel Kier Eagan, une sorte de gourou, une puce est insérée dans le cerveau des employés afin d’accomplir une tâche aussi louche qu’aliénante. Si tout va bon train, l’employé est récompensé. S’il y a un minimum de défaillance, il est sanctionné. Peu importe, à 17 h, quand il franchit la porte, tout s’efface. Un système déshumanisé, contrôlant et invasif. Pour une nouvelle venue, cette dissociation n’a aucun sens. Mark Scout (Adam Scott) aura lui aussi des soupçons lorsqu’il rencontre un ancien collègue, dont on a restauré la mémoire, dans sa vie de tous les jours, qu’il ne reconnaît pas puisqu’il faisait partie de sa vie parallèle. Ce sera le début d’une enquête entre deux univers dont les employés, pour des raisons que l’on découvrira, sont à la merci d’un étrange dirigeant. Une deuxième saison vient d’être annoncée.

Disponible sur Apple+

3 %

Et si un seul test vous permettait d’assurer votre avenir pour le reste de votre vie ? C’est ce que le créateur de cette série brésilienne nous propose. Mais attention, seuls 3 % de ceux qui passent le test sont retenus afin d’accéder à l’Autre Rive, loin de la misère et de la pauvreté qui sévissent. Nous sommes ici dans un futur catastrophique. La population est divisée : les pauvres et ceux qui accèdent à la fameuse île des progrès. C’est à 20 ans que les habitants ont une seule chance de répondre au Processus que mène de façon intransigeante Ezequiel. S’ils aspirent à une vie meilleure, ça ne se fait pas sans sacrifice ni sans jouer du coude. Ils se voient notamment privés de procréer. Le concours étant le seul moyen d’y avoir sa place, c’est à ce moment que le pire de l’humain ressort. En parallèle se développe un mouvement révolutionnaire qui vise à détruire l’île. Une jeune femme en est la meneuse de l’interne, mais ses aspirations l’amènent à fonder son propre mouvement.

Quatre saisons sont disponibles sur Netflix

Black Mirror

Certains épisodes de cette série britannique aussi avant-gardiste que dystopique sont des pièces d’anthologie. Chacun des épisodes de la série, diffusés de 2011 à 2019, présente les conséquences des technologies sur nos vies dans un futur pas si lointain. Une puce derrière l’oreille qui enregistre tout le vécu et qui permet à d’autres de le visionner, une société qui ne fonctionne que sur le nombre de « like », un algorithme qui permet de discuter avec les morts, et les risques du piratage informatique sur la réputation ne sont que quelques-uns des thèmes abordés dans cette série qui porte souvent à réfléchir. Bien qu’elle soit fictive, cette série se base sur l’omniprésence grandissante des technologies dans nos vies et sur les comportements néfastes qui en découlent. Déjà aujourd’hui, en 2022, nous connaissons le côté intrusif de certaines technologies ou les comportements narcissiques qu’elles peuvent déclencher. Il est aussi question de solitude et de relations interpersonnelles défaillantes. Bien que poussées à l’extrême, certaines situations prouvent que toutes ces nouveautés ne font pas que faciliter nos vies, mais nous cantonnent aussi dans un carcan à la Big Brother non souhaitable. Les créateurs ont aussi eu la décence d’offrir des épisodes au gré de leur imagination plutôt que d’entrer dans un format habituel avec un nombre d’épisodes prédéfinis.

Cinq saisons sont disponibles sur Netflix

Le Maître du Haut Château (The Man in the High Castle)

Et si les nazies avaient remporté la Deuxième Guerre mondiale ? Si l’Allemagne et le Japon avaient conquis les États-Unis ? C’est le point de départ de cette série produite par Ridley Scott pour les Studios Amazon de 2015 à 2019, adaptée d’un roman du même titre de Philip K. Dick. Ici, l’Est est un territoire nazi où se trouvent des camps de concentration. L’Ouest appartient à l’Empire japonais et son régime militaire. Seule une petite enclave dans les Rocheuses forme une zone neutre. Pendant deux décennies, les grandes puissances cohabitent, mais alors que la santé d’Hitler est précaire, les tensions politiques sont ravivées. En coulisses, un groupe de résistants s’organise afin de protéger un film secret vivement recherché.