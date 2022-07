En se réveillant d’un coma de deux ans, une femme identifie son agresseur

Après avoir été dans un coma pendant deux ans, une Américaine s’est réveillée cette semaine, en se souvenant de son agresseur.

En juin 2020, Wanda Palmer a été battue dans sa maison à Cottageville dans l’état de la Virginie-Occidentale.

Elle avait reçu plusieurs coups à la tête.

Malgré son état, elle a réussi à appeler le 9-1-1.

«Quand on est arrivé là-bas, nous pensions qu’elle était morte», a raconté Ross Mellenger, le shérif du comté de Jackson, à MetroNews.

Depuis son agression, Mme Palmer était plongée dans un coma et restait dans un centre de soins de longue durée à New Martinsville.

Les enquêteurs ne parvenaient pas à trouver son agresseur, faute d’indices.

Mais, cette semaine, la dame s’est réveillée de son coma.

Malgré d’importants dommages au cerveau, elle a pu identifier la personne: c’était son frère, Daniel Palmer.

M. Palmer a été arrêté au courant de la semaine et a été accusé de tentative de meurtre et de blessures graves à l’endroit de sa sœur.