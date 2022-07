Skandar et le vol de la licorne: héros et créatures surnaturelles

Imaginant que les licornes ne sont pas nécessairement des créatures étincelantes et bienveillantes qui brillent de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et apportent des bienfaits et de la magie dans la vie des gens, l’écrivaine Annabel F. Steadman a créé une trilogie fantastique palpitante qui connaît un engouement mondial : Skandar et le vol de la licorne. Bienvenue dans un univers surnaturel, peuplé de héros, de licornes et d’exploits grandioses.

Son histoire extraordinaire se déroule sur une île magique peuplée de cavaliers aux pouvoirs surprenants et de créatures surnaturelles. Chaque année, les jeunes de 13 ans sont envoyés sur l’île, aux portes d’une couveuse d’œufs de licorne.

Quand un ado a la chance de voir un œuf de licorne éclore devant ses yeux, il partagera avec cette créature un des quatre pouvoirs élémentaires qui lui sont attribués : eau, feu, terre ou air.

Skandar Smith rêve depuis toujours à cette fabuleuse destinée. Après moult péripéties, Skandar arrivera enfin sur l’île magique... de façon clandestine. Il réussira à faire éclore un œuf et se verra doté instantanément d’un pouvoir dont il ignorait l’existence. Sa vie en sera bouleversée à jamais : il devra affronter des défis, côtoyer des héros aux pouvoirs surnaturels et des licornes parfois effrayantes.

Des licornes inhabituelles

En entrevue par courriel, Annabel F. Steadman explique qu’elle n’a jamais particulièrement aimé les licornes – du moins pas celles qui prévalent dans les temps modernes, avec leur côté brillant, étincelant et leur personnalité amicale.

«Ce qui m’a intéressée, c’est le fait qu’elles soient tellement imbriquées dans l’histoire, dans l’art et dans la culture populaire qu’on finit par croire qu’elles existent vraiment», commente-t-elle.

Et c’est ce que Skandar explore. «Qu’arriverait-il si les licornes étaient réelles, mais qu’elles n’appartenaient pas à un conte de fées comme nous nous l’imaginons? Qu’arriverait-il si elles appartenaient plutôt à un cauchemar?»

Annabel F. Steadman croit également qu’avec les licornes – comme avec les chevaux, souligne-t-elle –, il y a une possibilité d’explorer les liens très forts qui s’établissent entre la licorne et son cavalier, le respect mutuel qui les relie.

«Dans Skandar et le vol de la licorne, ce lien se manifeste lors de l’éclosion. La licorne, immortelle, devient liée à son cavalier pour le reste de ses jours et ils doivent commencer à s’entraîner ensemble.»

Lorsqu’elles participent à la Coupe du Chaos, les licornes montrent qu’elles peuvent être des bêtes féroces.

«Des images de licornes en armure et leurs cavaliers devant s’affronter dans une course aérienne, en utilisant leurs pouvoirs magiques, c’est bien ce qui m’est venu en tête en premier lorsque j’ai imaginé cette histoire de licornes féroces, il y a huit ans. Je trouvais très important que cela apparaisse dès le début de l’histoire. Et je voulais rester le plus loin possible du caca d’arc-en-ciel!» explique-t-elle avec humour.

Elle a aimé imaginer un héros spécial avec le personnage de Skandar.

«Il n’est pas brave dans le sens traditionnel. Comme la plupart d’entre nous, il a peur de plusieurs choses, mais il trouve la force intérieure de les affronter tête baissée. Pour moi, là se trouve la vraie bravoure. Et Skandar en a beaucoup.»

La vraie magie...

Annabel F. Steadman évoque la magie des quatre éléments dans son roman. Croit-elle à la magie?

«Je crois certainement à la magie des histoires et à l’évasion qui se produit lorsqu’on se perd soi-même dans un monde de fantasy. Quand j’étais jeune, j’aimais disparaître dans ma propre imagination et lorsque je vois des jeunes lecteurs qui s’immergent dans mon histoire, c’est pour moi de la magie pure.»

Elle précise que sa trilogie explore des grands thèmes comme la famille, l’amitié, le deuil, la bravoure, la santé mentale et trouver sa place dans le monde – même si elle n’est pas là où on s’y attendait.

«Le livre démontre l’importance de trouver des amis qui nous acceptent tels que nous sommes, d’aimer même quand c’est difficile et de faire les bonnes choses même quand ça nous fait peur. Surtout, il montre que nous sommes faits de parties visibles et invisibles et qu’ensemble, nous sommes toujours plus forts.»

Annabel F. Steadman a grandi dans le Kent, en Angleterre.

Avant de se lancer dans l’écriture, elle était dans le domaine du droit.

Skandar et le vol de la licorne est son premier roman.

Il est publié dans 30 pays.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«Skandar était si nerveux qu’il se tenait un peu à l’écart des autres cavaliers. Il eut soudain l’impression que toutes les amitiés s’étaient déjà nouées sans lui, comme au collège. Bobby n’était pas encore sorti du tunnel – Skandar ignorait d’ailleurs si elle avait réussi à ouvrir la porte de la Couveuse. C’était la seule personne à laquelle il avait adressé la parole. Et il espérait ne plus jamais la revoir.»