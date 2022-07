Hommage à une mère courageuse

Clouée dans son fauteuil roulant, Guylaine Belzile refuse de jouer à la victime. Toute sa vie, malgré qu’elle souffre de la sclérose en plaques, elle se battra pour mener une vie normale. Son fils Maxime, raconte l’histoire de cette femme aujourd’hui décédée, un hommage à l’amour qu’il lui porte encore et à la résilience dont elle a fait preuve.

«Ma mère était toujours positive», lance d’emblée Maxime Langlois, auteur du livre L’amour d’une mère. Non seulement elle voyait constamment le côté positif des choses, mais elle a fait preuve de beaucoup de courage et de résilience. «En plus, elle avait un très grand sens de l’humour», ajoute-t-il.

C’est lorsqu’il est tombé sur le journal intime de sa mère, deux ans après sa mort, que l’idée d’en faire un livre a germé en lui. En le lisant, il a compris le réel combat qu’a mené sa mère depuis le jour où elle a appris, à 18 ans, qu’elle était atteinte de la sclérose en plaques, une maladie inflammatoire et dégénérative du cerveau et de la moelle épinière.

«C’est une façon de lui rendre hommage», souligne l’auteur qui sait à quel point sa mère a souffert en menant un perpétuel combat contre la maladie jusqu’à son décès à 47 ans.

C’est d’autant plus significatif, lorsque l’on apprend que Guylaine Belzile souhaitait travailler en journalisme et rêvait de faire publier son journal intime.

«J’ai travaillé sur ce projet durant dix ans», précise Maxime Langlois qui souffre encore de la perte de sa mère qui était son rayon de soleil. Ce livre représente pour lui la suite des choses, voulant démonter son courage qui était égal à sa douceur.

Rêve de maternité

Incapable de marcher et de vivre une vie normale, Guylaine Belzile souhaite néanmoins fonder une famille et avoir des enfants, et ce, même s’il y avait un risque de transmettre sa maladie à ses petits-enfants.

«Elle voulait être une femme comme les autres et connaître le bonheur de la maternité», se souvient l’auteur qui raconte qu’elle a rencontré l’homme de sa vie à Québec après avoir laissé sa famille qui vivait à Trois-Pistoles.

Elle aura deux enfants, Maxime et son frère Vincent.

Différent des autres

«Je n’ai pas eu une enfance comme les autres», résume Maxime Langlois. D’ailleurs, la deuxième partie du livre est son propre récit, lui qui a eu à s’occuper de sa mère, une bonne partie de son enfance. Mal en point, à la fin de sa vie, elle devait passer ses journées alitée.

«J’ai fait une tentative de suicide à 14 ans, j’étais malheureux, je ne m’intégrais pas aux autres à l’école», confie l’auteur qui raconte également dans son livre comment les choses se sont compliquées pour lui à l’adolescence. «J’ai réalisé mon homosexualité, j’ai dû en parler à mon père qui a eu du mal à l’accepter tandis que ma mère m’a compris.»

Peu de temps après, il perdra sa mère alors qu’il n’a que 16 ans, un évènement qui laissera en lui un très grand vide.

«J’ai dû consulter et je me suis reconstruit, aujourd’hui, je suis heureux», confie celui qui espère transmettre un message d’espoir et d’acceptation de soi par le biais de son livre.