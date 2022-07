IndyCar: Scott Dixon triomphe à Toronto

Le sextuple champion de la série IndyCar Scott Dixon a profité de l’épreuve de Toronto pour goûter à la victoire pour la première fois en 23 courses, dimanche.

Le pilote de l’équipe Chip Ganassi Racing a tout juste dépassé le détenteur de la pole position, Colton Herta, au fil d’arrivée. Il s’agit de la 52e victoire de la carrière de Dixon et de sa première depuis le mois de mai 2021. Le Suédois Felix Rosenqvist a complété le podium.

Le pilote néo-zélandais a dépassé Herta au 32e tour lors d’un arrêt aux puits et n’a plus regardé derrière, lui qui a mené l’épreuve pendant 40 tours. Il a notamment tenu bon après le dernier départ lancé de l’épreuve, au 62e tour, et a remis un chrono final d'une heure, 38 minutes et 45,31 secondes.

Il s’agit de la quatrième victoire de Dixon dans la métropole canadienne.

En vertu des résultats de cette course, l’athlète de 41 ans a grimpé au quatrième rang du classement général de la série, à égalité avec Josef Newgarden à 307 points. Marcus Ericsson domine toujours ses compétiteurs avec 351 points, mais il a dû se contenter d’une cinquième place dimanche.