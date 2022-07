Guylaine Tanguay: l’art de faire les choses... À sa façon

Lancer trois albums dans une seule et même année? Le pari était risqué. «On m’a même dit que ça ne se faisait pas», précise Guylaine Tanguay. Mais la chanteuse a rapidement prouvé le contraire. Les deux premiers tomes de sa série À ma façon ont trôné côte à côte au sommet des palmarès durant cinq semaines consécutives, le printemps dernier.

Au bout du fil, la chanteuse n’est pas peu fière de cet exploit. Dès sa sortie en magasins, son album Céline À ma façon s’est installé confortablement en première position des ventes d’album. Et au second rang? Ginette À ma façon, tout aussi indétrônable. Les deux opus – hommages, bien évidemment, aux divas Ginette Reno et Céline Dion – ont ainsi passé plus d’un mois au top du classement.

«C’est vrai que ça ne se voit pas souvent, hein?» laisse tomber Guylaine Tanguay.

«On nous a pourtant conseillé de ne pas sortir trois albums dans une année, surtout avec la pandémie. Mais nous, on a toujours fait les choses à notre façon, justement. On ose. Et ça a marché», poursuit-elle.

Voilà qui a bien mis la table pour Vos coups de cœur À ma façon, ultime entrée de cette trilogie sur laquelle la chanteuse planche présentement, attendue en magasins en septembre prochain.

Un été chargé

Mais d’ici là, Guylaine Tanguay ne chôme pas. Loin de là. Car la chanteuse sillonne présentement les routes de la province pour mener à terme la tournée Thérapie country, dont plusieurs représentations avaient dû être reportées en raison de la pandémie. Et en vertu des derniers assouplissements de la santé publique, c’est dans des salles pleines à craquer – et un parterre sans masque – qu’elle peut enfin renouer avec la scène. Une expérience «libératrice» pour elle.

«Je ne pensais pas qu’on pourrait retrouver le public comme ça, sans restrictions, aussi rapidement. Ça fait du bien! Parce que c’est ça, un show : c’est spontané, ça se vit en gang. On voit que les gens ont envie de profiter de la vie, de la vivre à 200 %», raconte-t-elle.

Sinon, on la retrouve également de manière sporadique sur les ondes de TVA, à titre de chroniqueuse pour l’émission estivale Sucré salé. Guylaine Tanguay avoue renouer avec ce rôle pour une deuxième année consécutive avec plus d’aplomb et d’aisance qu’à ses débuts. Et ça, les fans ont tôt fait de le remarquer.

«Je me sens beaucoup plus confiante, plus expérimentée. J’ai beaucoup de plaisir à faire ça et les gens m’en parlent beaucoup. C’est l’fun, en tant que chanteuse, de voir que les gens sont au rendez-vous et qu’ils s’intéressent à ce que je fais en dehors de la musique», plaide la chanteuse.

►En plus de ses concerts, Guylaine Tanguay sera de la Marche du grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer, en septembre prochain.