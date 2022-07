L’art de se plaindre de la bonne façon

Je suis l’aînée d’une famille de trois enfants principale responsable de notre mère de 88 ans placée en CHSLD depuis quatre ans. Elle a toujours eu toute sa tête, mais c’est son corps qui l’a lâchée petit à petit, de sorte qu’on n’a pas pu la laisser seule dans son logement comme elle l’aurait souhaité, surtout que mes frères et moi avons nos familles, et que personne ne peut la prendre en charge chez lui.

Comme elle a beaucoup de douleurs articulaires, depuis dix ans son médecin lui a donné une médication pour la soulager. Je ne sais pas s’ils ont augmenté sa dose en CHSLD, mais on dirait que depuis quelques mois, elle est moins présente mentalement quand on lui parle.

Mes frères, qui la voient moins souvent que moi, n’ont rien remarqué de spécial dans son comportement, mais moi je la vois la différence dans son comportement et je crains pour la suite. On a tellement entendu parler de la surmédication des personnes qui vivent dans des résidences du genre pour ne pas s’alarmer quand quelque chose d’anormal nous frappe.

Le problème, c’est que ma mère me répond invariablement que tout va bien, et qu’elle insiste pour ne pas que je pose des questions aux préposées pour connaître le détail de ce qu’on lui donne, sous prétexte qu’elle risque d’être moins bien soignée à cause de ça. Pensez-vous que mes craintes pour ma mère soient justifiées ? Je ne voudrais tellement pas lui nuire, d’autant moins que mes frères pensent comme elle.

Anonyme craintive

Il y a eu en effet des rumeurs qui ont couru selon lesquelles des représailles avaient été exercées sur des résidents(es) de certaines maisons de retraite qui avaient osé se plaindre des soins reçus. Des enquêtes ont même eu lieu dans quelques cas. Mais cela ne doit en rien vous empêcher de vous renseigner sur ce qu’on donne à votre mère en matière de médication et de soins.

La façon de le faire est par contre importante pour ne pas justement avoir l’air de condamner les soins prodigués, mais bien de vous tenir au courant pour que votre mère soit traitée de la manière la plus adéquate possible. L’établissement où elle réside vous doit ce service minimal.