Qui organise les fameux jams dominicaux de Tam-tams du mont Royal ? Eh bien... personne !

Cette activité doit son existence à une masse d’habitués et ne dépend d’aucun groupe.

« Connais-tu un autre événement qui se passe d’organisateur ? Pas moi ! » s’exclame Monique Provost, ethnomusicologue spécialiste de l’adoption de la pratique du djembé (ou tambour malien) au Québec.

Photo Martin Alarie

La chercheuse de 66 ans publiait récemment à compte d’auteur une version allégée de sa thèse de doctorat à l’Université Laval où elle retrace l’évolution des Tam-tams du mont Royal.

Elle a fréquenté ceux-ci dès l’âge de 19 ans, à la fin des années 1970. Ils avaient alors presque 10 ans et semblaient déjà une tradition dominicale.

-Dès 1970, le percussionniste Michel Séguin, qui a popularisé le djembé au Québec (et qui a joué pour Robert Charlebois et Elvis Prestley), réunissait des amis au pied de la montagne montréalaise.

« Ces passionnés venaient apprendre auprès de Michel Séguin », raconte Monique Provost.

Bientôt, un certain Don Hill, animateur de foule, conviait des dizaines de joueurs simultanément pour un jam.

« Les tam-tams ont alors acquis une envergure qui a bousculé les musiciens initiaux, qui ont dû apprendre à dompter le tintamarre des enthousiastes sans technique », m’explique Monique Provost.

Cette dualité définit le génie tourmenté des Tam-tams.

« Encore aujourd’hui, il y a ceux qui savent jouer et ceux qui tapochent », dit l’ethnomusicologue.

Photo Louis-Philippe Messier

Schisme

Autour de la statue de Sir George-Étienne Cartier, un joueur de djembé lance le rythme avec brio et autorité. Soudain, il s’arrête. Des tambours bruyants décalés cacophonisent... et c’est bientôt la débandade.

« Regarde ce cercle de tambours là-bas, sous le pommier sauvage, ce sont des musiciens qui se sont éloignés un peu pour bâtir et développer de belles rythmiques », m’explique Mme Provost.

Bientôt, les danseuses (seulement des femmes lors de ma visite) désertent les abords de la statue et passent à ce groupe au jeu assuré.

« Une troupe de danse africaine s’était déjà installée sur une colline plus loin et toute l’attention s’était portée là ! » se souvient Monique Provost.

« On ne sait jamais ce qui va arriver, il n’y a pas de programme. »

Successeur du rigodon

Qui eût cru que le tambour malien deviendrait une de nos traditions du dimanche ?

« Notre culture avait des affinités avec le djembé puisque ces tambours sont plus nombreux que les violons dans nos maisons », dit Mme Provost.

Ces après-midis tambourinés évoquent ces soirées canadiennes où l’on se réunissait pour la satisfaction d’être ensemble : pour se réjouir, pour danser.

« Aux Tam-tams, les gens font corps socialement grâce au rythme, c’est une fonction essentielle de l’être humain », conclut l’ethnologue.

Cet événement désormais emblématique de Montréal ne semble donc pas près de disparaître.