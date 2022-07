Les croyants ont aussi le droit de vivre

L’athée de 76 ans qui clamait ce matin son désaccord avec la publication dans votre Courrier d’une lettre écrite par une croyante m’a déplu au plus haut point. Comment une personne qui n’a même pas le courage de s’identifier, puisqu’elle signe « Anonyme », peut-elle se permettre une opinion aussi tranchée sur les croyances des autres ?

Son opinion est un ramassis de jugements à l’emporte-pièce, comme vous le soulignez si bien Louise, ainsi que de méchancetés face à quelque chose qu’elle ne fait même pas l’effort de comprendre.

Ces gens-là sont à mes yeux des personnes frustrées qui au lieu de chercher à comprendre l’origine de leurs frustrations se défoulent en jugeant les autres. Ce qui a pour conséquence qu’elles ne font que chialer sur tout ce qui n’est pas en conformité avec leur opinion.

Nous sommes un peuple gâté par la vie et en général porté à se mêler de ses affaires. Mais quand on a affaire à de semblables intolérances, on devrait se questionner. Contrairement à ce que cette personne affirme, je ne crois pas que les croyants soient des personnes qui se sont fait laver le cerveau, mais plutôt des personnes qui pardonnent les bêtises dites aussi gratuitement. Que Dieu vous bénisse !

Carole

Le monopole de la vérité n’appartient à personne, et j’ai toujours pensé que plus on s’alimentait à diverses sources pour se faire une opinion, le plus de chances on se donnait d’accéder à une vérité qui nous rapproche d’un idéal de vie empreint de la sagesse nécessaire pour fonctionner en harmonie en société.