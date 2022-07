L’humour pour sensibiliser les citoyens aux incivilités

Devant une recrudescence des comportements d’impatience et d’impolitesse, Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, mise sur l’humour pour sensibiliser ses citoyens à l’incivilité et changer leurs comportements.

Graffitis sur les mobiliers urbains, bruits tôt le matin, impolitesse sur les réseaux sociaux: ces derniers mois, plusieurs événements ont été dénoncés à la municipalité par des résidents. Il a donc été décidé qu’il fallait agir et une campagne sur les incivilités a été mise en place.

«Nous ne voulions pas faire la morale aux citoyens, mais nous voulions leur faire comprendre le respect de l’espace public. Cet espace, c’est chez nous. Il faut en prendre soin!» souligne la directrice des communications de Saint-Bruno-de-Montarville, Suzanne LeBlanc.

PHOTO COURTOISIE / Ville de Mascouche

PHOTO COURTOISIE / Ville de Saint-Bruno-de-Montarville / Tatum Agence créative

La Ville a fait appel à l’agence créative Tatum pour créer sept affiches à connotation humoristique qui abordent le triage des matières résiduelles, le bon voisinage à préserver, les réseaux sociaux, l’impolitesse, le vandalisme, le partage de la route et la pratique des sports.

Chaque affiche, dont le visuel s’apparente à une bande dessinée, est représentée par un animal. Par exemple, sur l’une d’elles, un chien tient un sac rempli d’excréments et il est inscrit: «Même si ça porte bonheur, ça va à la poubelle, pas ailleurs».

Une autre est représentée par un coq tenant une scie électrique sur laquelle il est écrit: «Même si tu es bricoleur, ce n’est peut-être pas l’heure».

«Nous voulions que ce soit accrocheur, efficace, concret, ludique, convivial, éloquent, simple et surtout accessible, explique Karine Carrier, vice-présidente de l’agence Tatum. De plus, nous voulions utiliser l’angle humoristique pour que ce soit léger et que ça fasse sourire», ajoute celle qui dit avoir eu un «plaisir fou» à travailler sur cette campagne de sensibilisation.

PHOTO COURTOISIE / Ville de Saint-Bruno-de-Montarville / Tatum Agence créative

PHOTO COURTOISIE / Ville de Saint-Bruno-de-Montarville / Tatum Agence créative

Éviter le ton accusateur

Son agence a veillé à ne jamais utiliser de verbe à l’impératif afin d’éviter de créer un sentiment chez les citoyens de se faire dicter ou ordonner une conduite. De plus, le pronom démonstratif a été utilisé plutôt que le pronom personnel pour assurer un ton moins accusateur.

La campagne sera déployée dans les prochains jours sur le territoire de la ville. «Les affiches seront diffusées sur nos cinq panneaux électroniques et nous allons installer les publicités à des endroits stratégiques, comme dans les parcs et les endroits fréquentés par les cyclistes et les piétons. Nous allons aussi les publier sur le web et les réseaux sociaux», indique Suzanne LeBlanc.

PHOTO COURTOISIE / Ville de Saint-Bruno-de-Montarville / Tatum Agence créative

PHOTO COURTOISIE / Ville de Saint-Bruno-de-Montarville / Tatum Agence créative

«À Mascouche, on n’est pas des jambons»

Saint-Bruno n’est pas la seule ville à avoir utilisé l’humour pour passer un message à ses citoyens. Mascouche a déployé plus tôt ce mois-ci sa campagne «À Mascouche, on n'est pas des jambons» pour sensibiliser les citoyens aux enjeux liés au manque de civisme en lien avec la propreté. L’utilisation de personnages délinquants qualifiés de «jambons» contribue à tourner à la dérision ces comportements intolérables.

Sur son site web, la Ville de Mascouche dit dépenser plus de 150 000 $ chaque année «pour amasser les déchets déposés sauvagement autour des conteneurs publics» et plus de 30 000 $ pour effacer les graffitis.

Saint-Bruno-de-Montarville donne pour sa part, sur son site, des exemples de coûts de remplacement entraînés par les incivilités: 1500 $ pour un banc public, 1000 $ pour une poubelle 250 $ pour chaque panneau de signalisation abîmé, etc. L’enlèvement des graffitis à Saint-Bruno représente des dépenses de l’ordre de 5000 à 10 000 $ annuellement.,

PHOTO COURTOISIE / Ville de Saint-Bruno-de-Montarville