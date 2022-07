«Mes parents m’ont enseigné de remettre à la société»

Jonathan Huberdeau a été choisi au premier tour, en troisième position, par les Panthers de la Floride lors du repêchage de la LNH de 2011. Remettre à la société est très important pour lui. Premièrement, il est né à l’Hôpital de la Cité-de-la Santé, et deuxièmement, sa mère a été traitée pour deux cancers au même endroit. Cette année, il a tenu son premier tournoi de golf au profit de la Fondation Cité de la Santé et a amassé la somme de 215 750 $ au bénéfice des services et soins offerts au Centre intégré de cancérologie de Laval. Il est toujours célibataire.

Tu es natif de Laval.

Je suis né à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. Cependant, mes parents demeuraient à Prévost. Ensuite, nous avons déménagé à Bellefeuille.

Tes parents se sont assurés que vous ne manqueriez de rien.

Mon père, Alain, et ma mère, Josée Blondin, n’étaient pas riches et célèbres, mais ils nous ont enseigné les valeurs de la vie qui m’ont permis d’être une meilleure personne.

Ton frère t’a incité à jouer au hockey.

Mon frère, Sébastien, était de trois ans plus âgé que moi et j’allais le voir jouer au hockey. Ma sœur, Josiane, de son côté, a huit ans de moins que moi.

Ta sœur interprète l’hymne national du Canada aux matchs des Panthers.

Les Panthers l’invitent pour interpréter l’hymne national lors des matchs du Canadien. À chaque occasion, je suis tellement fier d’elle et je suis ému, car on ne doit pas oublier qu’elle n’est pas une chanteuse professionnelle.

Un duo de frères fait partie de tes meilleurs amis.

En réalité, nous sommes un quatuor d’amis formé de duos de frères. Alexandre et Philippe Dagenais ainsi que mon frère Sébastien et moi sommes très unis.

Tu as demeuré à Prévost jusqu’à l’âge de 12 ans.

J’ai passé tellement de beaux moments à Prévost, et ensuite à Bellefeuille. Nous pratiquions le hockey, le baseball, et les étés, nous allions au lac Nominingue.

Votre voisine Carole Rondeau était d’une gentillesse exemplaire.

Nous frappions souvent des circuits dans sa cour. Afin de récupérer la balle, on sonnait à sa porte jusqu’au jour où elle nous a dit de cesser de sonner et de simplement récupérer notre balle. Encore aujourd’hui, c’est une bonne amie de la famille.

Étais-tu un élève discipliné ?

Oui, car je n’ai jamais été obligé de faire de la retenue pour avoir été indiscipliné. Je jouais au basketball, j’ai fait de l’improvisation et j’ai joué au hockey à l’École secondaire Cap Jeunesse, à Saint-Antoine.

La famille dormait dans le stationnement du Walmart en Floride.

Le 16 décembre de chaque année, mon père arrivait avec le motorisé familial à l’école alors que notre destination était la Floride. Mon père conduisait et la première nuit, on la passait dans le stationnement du Walmart à Daytona Beach.

Je suis intrigué par vos nuits dans le stationnement d’un Walmart.

Parfois, il fallait déplacer le motorisé, car la police locale cognait à la porte pour nous aviser de quitter les lieux. Les 24, 25 et 26 décembre, c’était le grand luxe, car nous étions sur le site d’un terrain de camping. Les autres nuits, c’était chez Walmart.

Les douches dans le motorisé étaient réservées aux femmes.

Nous, les gars, mon père, mon frère et moi, nous nous dirigions vers les plages floridiennes pour nous laver.

Tu as été laveur de voitures

Mon père est propriétaire de Prev-Automobiles, Ventes de voitures usagées. Je n’oublierai jamais ma première journée de laveur d’autos. Un camion rempli de poils de chien où j’ai mis trois heures à passer la balayeuse pour en nettoyer l’intérieur. Depuis ce jour, j’admire le travail des laveurs de voitures.

Ta première voiture était-elle usagée ?

Oui, c’était une Saturn 1999 rouge avec une transmission manuelle. En passant, je n’avais jamais conduit une voiture avec une transmission manuelle. Cependant, mon père m’a dit que « c’était le meilleur moment pour l’apprendre ».

Ton cheminent n’a pas toujours été facile

La saison précédente, j’avais joué au niveau Bantam BB avec l’intention de mériter un poste avec l’équipe Midget Espoir, mais l’entraîneur de la formation Midget AAA m’a sélectionné au sein de son équipe.

Ton père a rencontré ton entraîneur junior, Gerard Gallant

Encore une fois à bord du motorisé familial, nous nous sommes dirigés au camp d’entraînement des Sea Dogs de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Une fois arrivés au camp, il demande de rencontrer Gerard Gallant, qui a été plus tard mon entraîneur avec les Panthers.

Pourquoi désirait-il le rencontrer ?

Ce fut une brève rencontre, mais à point. « Si mon fils ne joue pas sur une base régulière, il retourne rejoindre son équipe Midget AAA ». À la fin du camp, Gerard Gallant lui a assuré que j’allais jouer régulièrement.

Guy Lafleur et Vincent Lecavalier ont influencé ta vie

Ma rencontre avec Guy Lafleur est inoubliable. Le petit gars de la région de Saint-Jérôme qui rencontre une des plus grandes légendes du hockey. Je surveillais aussi étroitement les gestes de Vincent Lecavalier sur la patinoire.

Tu es un choix de première ronde des Panthers

Imaginez-vous, nous allions à Fort Lauderdale chaque année et je finis par me joindre à cette formation !

Lorsque ton nom a été nommé...

Avant de poursuivre ta question, lorsque j’ai serré mes parents dans mes bras, je n’ai pu m’empêcher de les remercier de tous les sacrifices qu’ils avaient faits pour me permettre de faire une carrière dans le hockey.