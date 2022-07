Météo: les orages sectoriels seront de la partie dimanche et lundi

Avec les températures importantes que ressentiront les résidents du sud et du centre de la province au cours des prochains jours, le parapluie risquera également d’être nécessaire pour ces régions de la province.

La première perturbation devrait arroser la région de Québec, de la Mauricie et toute la pointe gaspésienne dimanche à partir de l’après-midi. Durant ce moment, une température entre 25°C et 30°C et prévue, avec un ressenti avoisinant les 35 pour Trois-Rivières et Québec. La journée sera belle, chaude et humide dans le reste de la province.

Lundi, en plus d’une perturbation zonale dans le nord de la province, une autre devrait également arroser la région de Montréal et de l’Outaouais. Toutefois, le passage d’un front froid devrait faire baisser le mercure de quelques degrés, en amenant un mercure de 26°C à Montréal, contrairement à 31°C la veille.

Les jours plus gris se poursuivront à travers la province au cours de la semaine.