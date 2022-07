Mission difficile

Kent Hughes a rapidement réalisé que, dans le contexte actuel, libérer la masse salariale d’un contrat de près de 7 M$ par saison est une mission impossible.

Jeff Petry quitte le Canadien avec son contrat de quatre ans, destination Pittsburgh... mais pour sauver un peu moins de 2 M$, le décideur du Tricolore a dû faire un compromis et accueillir un ex-client, le défenseur Mike Matheson.

Un joueur que Hughes connaît bien, il lui avait permis d’obtenir une entente de huit ans avec Dale Tallon, alors directeur général des Panthers de la Floride. Quelques saisons plus tard, Tallon perdait son emploi.

Donc, de prime abord, Hughes croit que Matheson sera un bon élément pour la brigade défensive du Tricolore qui, en l’espace de 10 jours, a été dépouillée de deux défenseurs importants : Petry et Alexander Romanov.

Des départs

Depuis la participation du CH à la grande finale de la Coupe Stanley, le dernier match étant disputé le 7 juillet 2021, Shea Weber (Vegas), Romanov (Islanders), Petry (Pittsburgh), Jesperi Kotkaniemi (Caroline) et Ben Chiarot (Floride et Detroit) ont libéré le vestiaire.

Si on ajoute les départs de Tyler Toffoli et d’Artturi Lehkonen, Jeff Gorton et son directeur général ont pris les décisions qui s’imposaient si on veut s’assurer que la relance de la concession s’effectue selon le plan établi.

La prochaine saison sera déterminante, surtout avec la perspective que le repêchage des joueurs amateurs soit nettement plus relevé que celui de cette année. Hughes a mentionné aux membres des médias qu’il n’avait pas terminé son boulot dans le but d’obtenir plus de flexibilité sur la masse salariale et que l’acquisition d’un défenseur pouvant évoluer soit à gauche ou à droite retiendra son attention.

A-t-il vraiment le choix ? Cette équipe sera très vulnérable sur le plan défensif. Cependant, c’est parfois le prix à payer pour permettre aux jeunes défenseurs de grandir et de se développer en respectant les consignes de l’organisation.

Un joueur imprévisible

Mais revenons à Matheson, un natif de Pointe-Claire. C’est un joueur imprévisible, capable du meilleur comme du pire. L’an dernier, il a connu une bonne saison avec les Penguins... Comme sa formation, ça s’est gâté en fin de saison. Quand les Panthers lui ont accordé un contrat de huit ans, on croyait qu’il serait le meilleur défenseur de la concession. On le comparait à Duncan Keith. Mais on a vite perdu tout espoir qu’il allait répondre aux attentes et on l’a échangé aux Penguins.

Dans le concept qu’entend instaurer Martin St-Louis, Matheson, dont la principale qualité est sa rapidité, deviendra-t-il un meilleur défenseur ? Hughes croit que oui.

« On connaît bien son style de jeu, a poursuivi Hughes. Il se présente dans un nouvel environnement, il connaît très bien le marché de Montréal, bref, il saura s’ajuster rapidement. Chez les effectifs, Jordan Harris a joué plusieurs matchs du côté droit dans les rangs collégiaux. Justin Barron et David Savard seront également utilisés à cette position. Joel Edmundson et Matheson seront les vétérans du côté gauche. »

Hughes n’a pas eu à fournir bien des raisons pour expliquer le départ de Petry, qui avait demandé un changement de décor l’hiver dernier. Mais il avait insisté sur le fait qu’il n’était pas question de « donner » Petry. Mais comme il ne semblait y avoir aucun preneur pour accepter un défenseur avec un contrat aussi faramineux, Hughes a modifié sa stratégie.

Les Penguins convoitaient les services de l’Américain et c’est pour cette raison qu’hier matin, ils avaient échangé John Marino afin d’avoir plus d’espace de manœuvre avec la masse salariale.

Hughes, petit à petit, établit une nouvelle structure et surtout une nouvelle gestion des effectifs.