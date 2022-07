MLB: Domination des Yankees

Les Yankees ont de nouveau démontré pourquoi ils sont la meilleure équipe du baseball majeur en pulvérisant les Red Sox de Boston 13 à 2, dimanche, à New York.

Les Bombardiers du Bronx ont explosé avec une production de huit points en quatrième manche et leurs rivaux n’ont jamais été en mesure de s’en remettre.

DJ LeMahieu, Aaron Judge, Matt Carpenter, Aaron Hicks, Isiah Kiner-Falefa et Tim Lacastro ont tous produit au moins un point lors de cet engagement fatidique. Parmi ceux-ci, seulement le dernier a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain.

Plus tard dans la partie, Joey Gallo a également étiré les bras dans le camp des vainqueurs.

Au monticule, le partant Gerrit Cole (9-2) a connu une autre bonne sortie. Le droitier de 31 ans a permis deux points sur quatre coups sûrs en sept manches de boulot. Il a aussi retiré sur des prises 12 adversaires et n’a donné aucun but sur balles. Les releveurs Lucas Luetge et Jonathan Loaisiga ont poursuivi son bon travail, eux qui ont chacun passé deux joueurs des Sox dans la mitaine en une manche sur la butte.

Sale atteint par une frappe

En plus d’avoir été humiliés par leurs grands rivaux, les Red Sox ont perdu les services du lanceur Chris Sale (0-1) dès la première manche.

Le gaucher a reçu une frappe de Hicks sur la main avec laquelle il lance la balle et a été contraint de mettre fin à son match. La balle a atteint l’artilleur alors qu’elle avait une vitesse de 170 kmh. En se dirigeant vers l’abri des siens, Sale a fait un signe à ses coéquipiers qui ne laissait présager rien de bon.

Il s’agissait seulement du deuxième départ du vétéran de 33 ans en 2022, lui qui a été incommodé par une fracture de stress aux côtes en début de saison.