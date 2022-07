La présentatrice météo Nadège St-Philippe n’est plus

La présentatrice météo Nadège Saint-Philippe est décédée dans la nuit de samedi à dimanche à l’âge de 47 ans, après une longue bataille contre plusieurs cancers. L'animatrice Nadine Alcindor, proche de la famille St-Philippe, a confirmé la nouvelle à l'Agence QMI dimanche matin.

«Véritable rayon de soleil, elle aura marqué notre quotidien et notre salle des nouvelles pendant plus d'une quinzaine d'années», a mentionné Xavier Brassard-Bedard, directeur général et Rédacteur en chef de TVA, lorsqu’il a appris la triste nouvelle.

Celle qui était présentatrice météo pour le Groupe TVA depuis 2006 a reçu un premier diagnostic de cancer colorectal de stade trois en 2011.

«Je l’ai su parce que mon corps, désolée de le dire, se vidait de son sang littéralement. Je ne voulais pas savoir, peut-être, mais je me disais “ça va cesser, tout va bien aller, je suis correcte”. Donc je n’ai rien changé à mes activités quotidiennes», avait-elle mentionné en mars 2021 à l’émission «Deux filles le matin».

L’année suivante, en février, elle a tenté un retour vers ses activités deux semaines plus tard, mais, deux semaines plus tard, son médecin l’a contacté pour lui dire qu’un polype qu’on lui avait retiré était cancéreux.

«J’étais soulagée, je me disais que tout ça était derrière moi. Malheureusement, quelques semaines après l’intervention, mon médecin m’a annoncé que ce qu’il avait enlevé était cancéreux; toutes les analyses le confirmaient. Alors, malgré les beaux mandats qu’on m’a confiés, pour ma santé, je n’ai pas le choix de faire une pause de ma vie professionnelle», a-t-elle raconté au magazine La Semaine.

L’animateur Angelo Cadet a réagi sur les médias sociaux à la nouvelle.

«Ma chère Nadège St-Philippe, tu nous as fait porter l’Espoir comme personne ne portait la Foi, tu as su fédérer en nous l’Armée d’Amour pour toi avec une Compassion sans égal ; ta Lumière jaillit aujourd’hui au travers de notre stupéfaction... la douleur est vive mon amie. Ton combat envers la maladie fera de toi la Reine portant une couronne de Noblesse et de Grande Dignité. Que la Terre te soit légère et que ton esprit demeure dans le Sentier lumineux afin de nous permettre de célébrer ta Vie.»