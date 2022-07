On n’a plus les films qu’on avait

Ça fait trois semaines que je suis à Paris

Profitant de notre séjour dans la capitale mondiale du cinéma, Sophie et moi avons emmené notre fils voir plein de films d’auteurs étrangers. Des longs métrages coréens, iraniens, espagnols, etc.

À notre grande fierté, fiston a adoré la plupart des films qu’on lui a montrés. Mais un soir, il nous a demandé d’aller voir le dernier Thor.

« Pourquoi pas ? » qu’on s’est dit.

AU SOMMET DE L’EVEREST

Si le crétinisme est une montagne, nous sommes, avec Thor : Love and Thunder, sur le toit de l’Everest.

Le top du creux.

Chaque fois que je vois un Superman, un Spiderman, un Aquaman, un Antman, un Assman ou n’importe quel autre nanar mettant en vedette un super héros en collant, je me dis toujours : « Me semble que lorsque j’avais l’âge de mon fils (14 ans), les films commerciaux, ceux qui attiraient les foules et trônaient en tête du box-office, étaient pas mal plus intelligents et complexes que les niaiseries que les mégaplex nous présentent aujourd’hui ».

Ai-je raison, ou suis-je rendu un vieux schnock ?

Pour en avoir le cœur net, j’ai sorti les titres des 20 films qui ont fait le plus d’argent en 1975 et en 2021 sur le territoire nord-américain.

Ces deux listes parlent d’elles-mêmes...

DEUX MONDES

Les quatre films les plus populaires de 2021 étaient : Spider Man : No Way Home, Venom : Let There Be Carnage, Black Widow et Fast and Furious 9.

Trois films de super héros et un film de chars.

Et les quatre films les plus populaires de 1975 étaient : Jaws, One Flew Over The Cuckoo’s Nest, Shampoo et Dog Day Afternoon.

Un thriller réalisé de main de maître, un drame sur un prisonnier interné dans un hôpital psychiatrique, une satire politique brillante écrite par l’un des plus grands scénaristes de Hollywood (Robert Towne) et un drame policier haletant racontant les mésaventures d’un homosexuel qui vole une banque pour payer le changement de sexe de son petit ami.

Quatre films qui sont considérés comme des œuvres majeures du cinéma américain.

Quels autres grands films retrouvait-on dans la liste des 20 films les plus populaires de 1975 ?

Three Days of the Condor de Sidney Pollack, Rollerball de Norman Jewison, Love and Death de Woody Allen, Barry Lyndon de Stanley Kubrick et Alice Doesn’t Live Here Anymore de Martin Scorsese.

Et en 2021 ? Dune de Denis Villeneuve et No Time To Die, le dernier James Bond.

Je le répète : je parle ici des films qui ont vendu le plus de billets, pas des films qui ont reçu les meilleures critiques !

ADULTES VS ENFANTS

Dire que le niveau baisse est un euphémisme. Il a chuté. Tête première.

En 1975, le cinéma populaire s’adressait à des adultes. Aujourd’hui, il s’adresse à des enfants.

Ou à des adultes qui ont des goûts et des intérêts d’enfants.

Oh, rassurez-vous, on produit encore des films complexes et profonds ! J’en vois régulièrement... Heureusement !

Mais ces films ne font plus courir les foules. Ni vendre du popcorn.

Le niveau baisse. Culturellement. Intellectuellement. Et politiquement.

Ça donne ce que ça donne.