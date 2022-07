Petry et Poehling heureux de tourner la page

Jeff Petry et Ryan Poehling se sont dits heureux d’entamer le nouveau chapitre de leur carrière, une journée après avoir été échangés du Canadien de Montréal aux Penguins de Pittsburgh.

• À lire aussi: CH: Mike Matheson, «un être humain cinq étoiles»

• À lire aussi: Canadien de Montréal: Jeff Petry et Ryan Poehling prennent le chemin de Pittsburgh

C’était un secret de Polichinelle que les jours de Petry étaient comptés dans la métropole québécoise, lui qui avait demandé de faire ses valises pour se rapprocher de sa famille aux États-Unis. Il a ainsi poussé un soupir de soulagement lorsque son agent lui a appris que le directeur général Kent Hughes avait troqué ses services en retour de ceux du Québécois Mike Matheson.

«J’étais au sous-sol en train de jouer avec deux de mes garçons, a raconté l’arrière américain en visioconférence, dimanche. Mon téléphone était dans l’autre pièce et j’avais un appel manqué de [Hughes]. Mon agent m’a immédiatement appelé pour m’annoncer que la transaction avait été conclue.

«J’ai appris la nouvelle à ma femme et mes enfants, et tout le monde était extrêmement heureux qu’on se joigne aux Penguins.»

Petry a précisé qu’il ne lui faudra que quatre heures de route pour voyager entre Pittsburgh et sa maison au Michigan, facilitant sa vie familiale.

«Les dernières années, avec la COVID, n’ont été faciles pour personne, a-t-il noté. Mais vivre au Canada, très loin de ma famille, ç’a été très difficile. J’ai eu des problèmes tant sur la glace qu’à l’extérieur la saison dernière.

«Il y a beaucoup de choses [à Montréal] que nous avons vraiment appréciées. Mais c’est bien que ce chapitre soit derrière nous et qu’on se soit rapproché de la maison.»

Au-delà des avantages pratiques de cette transaction, Petry quitte une équipe en reconstruction pour se joindre à une organisation qui visera les grands honneurs jusqu’à la retraite de Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang.

«Je suis content de jouer avec ces gars plutôt que de devoir les surveiller en défense, a-t-il conclu. La chose la plus excitante pour moi est de me joindre à une équipe qui est prête à gagner.»

Poehling prêt à apprendre

Depuis sa sélection au premier tour en 2017, Ryan Poehling n’a jamais été en mesure de prouver indubitablement qu’il méritait sa place dans le circuit Bettman.

Il a indiqué ne pas être rancunier à l’endroit du CH, mais s’est réjoui de pouvoir effacer l’ardoise.

«J’ai adoré Montréal et les coéquipiers que j’ai eus, a-t-il dit. Je crois que [le Canadien] voulait passer à autre chose et c’était un sentiment partagé. Je leur souhaite le meilleur; ils m’ont bien traité et j’ai eu beaucoup de plaisir.

«Je suis excité de me joindre à cette excellente organisation [des Penguins]. Je crois que je cadrerai bien dans l’équipe. Apprendre de certains des meilleurs joueurs de tous les temps sera une expérience très enrichissante», a-t-il estimé, faisant allusion à Crosby, Malkin et Letang.