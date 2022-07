La face cachée du monde: 5 questions aux coproducteurs, coscénaristes et coréalisateurs

La face cachée du monde marque des retrouvailles pour Marc-André Chicoine et Pierre Paquin qui se sont connus à l’époque de Surprise sur prise. Depuis, ils ont bossé sur des productions souvent à sketches ayant dans la plupart des cas une portée hors Québec : Planète en folie et Sexy Cam pour le premier, LOL et Complexe G pour le second. Ils se sont associés afin de moderniser le concept de caméra cachée en développant une série feel good destinée à un rayonnement international.

Comment avez-vous réfléchi pour actualiser le genre?

Marc-André : La façon de faire est très différente. Les caméras sont plus petites et mobiles. On n’a plus besoin de s’installer à un endroit dans une boîte. On peut se promener, être près des gens. Les caméramans ont l’air de touristes qui prennent des photos.

Pierre : Une des deux caméras est activée par notre homme-orchestre, Francis Piquette, qui avait fait Les détestables. C’est le réalisateur qui complète notre trio. Il a su mixer un esthétisme soigné avec l’efficacité des gags.

Marc-André : On ne fait pas non plus de dénouement (victime qui se fait pointer la caméra) qui rend le produit vieillot. Et il n’y a pas de rires en boîte.

Combien de mises en situation sont nécessaires?

Pierre : Le rythme était notre préoccupation fondamentale. Toujours dans le but de moderniser l’approche, on ne voulait pas qu’un gag soit répété plusieurs fois. On a écrit près de 300 mises en situation pour la première saison. Nous en avons tourné 280 pour en retenir 250. C’est 22 à 24 gags par show. Nous sommes dans l’esprit web du 30‐40 secondes.

Tourner à l’étranger doit représenter certains défis. Est-ce que les gags sont toujours bien pris?

Marc-André : Nous souhaitions une destination soleil, on a choisi le Mexique, Paris est notre destination européenne et nous souhaitions aller loin donc on a choisi Tokyo. Nous avions des «fixeurs» dans chaque ville pour nous aider avec les permissions de tournage, les assurances, les transports, la recherche de comédiens d’appoint. En caméra cachée on espère toujours que les gens vont signer les release. Il y a aussi la météo. Il y a eu un ouragan au Mexique et nous devions attendre 3-4 jours pour tourner. Nous avons dû écrire des gags de pluie!

Pierre : Il y a des sketches que nous avons pu comparer entre deux cultures, mais aucun n’a été raté pour des raisons culturelles. Au Japon, même si les gens sont généralement plus timides, on a fait un sketch avec Rosalie Vaillancourt dans un magasin de vêtements. Elle devait vider son sac à main sur le comptoir et sortir un pénis. En partant, elle l’a laissé sur le comptoir et la vendeuse l’a pris en s’écriant : Hey! Vous avez oublié votre pénis!

Pourquoi avoir choisi des artistes connus plutôt que des cascadeurs?

Marc-André : Pour notre public, c’est un plus. Pour les autres cultures, ce sont de bons comédiens, drôles et capables d’improviser. On est fiers de pouvoir exporter des idées et des talents québécois.

Pierre : Même si on a développé un format qui peut voyager, il est important de prendre soin de notre marché. Ça nous permet de les faire rayonner ailleurs. Si Martin Drainville ou Antoine Vézina se font photographier à Rome, c’est grâce à LOL!

Il y a un petit côté poétique dans certains sketches. Était-ce voulu pour trancher avec ce qui se fait habituellement?

Marc-André : L’idée de l’émission est d’offrir un divertissement humoristique. On ne cherche pas à se claquer toujours sur les cuisses. Ça peut être original, ridicule, loufoque. On ne cherche pas non plus à faire faire des sauts. On veut rire avec les gens. C’est très feel good.

Pierre : Les transitions apportent ça aussi. Je pense à Rémi-Pierre Paquin au volant d’un triporteur au Mexique. Il y a un échange de complicité avec les gens de la place. Ou encore un gag que j’aime beaucoup : Rosalie Bonenfant à Paris regarde des amoureux dans la fenêtre d’un café, elle fait de la buée et leur dessine un cœur. Ça donne du beat au show. C’est un côté poétique cool à exploiter. C’est l’occasion de voir comment les gens réagissent quand on leur donne de l’amour. C’est généreux, c’est gentil. On va ailleurs.

La face cachée du monde : dimanche 18 h 30 à TVA