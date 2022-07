Ronald et le requin

Quand il était petit, dans Hochelaga-Maisonneuve, il cirait des souliers et divisait ses profits avec ses frères et sœurs. Ça fait une mèche, et aujourd’hui, jamais, mais au grand jamais, Ronald Corey ne fait ses 83 ans.

Il est dans une forme resplendissante, d’une humeur joyeuse, un raconteur fascinant. À son âge, il demeure aussi un golfeur impressionnant par la distance de ses frappes, la qualité de ses approches et son analyse du terrain. Il se traite de tous les noms quand il rate un coup, mais il retrouve vite son bel entrain sur les allées du magnifique club de Laval-sur-le-Lac où il est vraisemblablement chez lui depuis des dizaines d’années, et ça paraît. Bien sûr, tout le monde le connaît, mais, lui aussi, il connaît tout le monde... les membres et le personnel. Ronald est un leader dans l’âme et il le restera toujours même dans un foursome de golf.

Mercredi dernier, Rodger, l’écrivain Luc Dionne et moi avons passé une journée de golf inoubliable avec Ronald même si nous avons dû débourser chacun 20 $ à l’auteur de District 31 au 18e trou. Quel requin ! Ça, ça fait mal.

SOLIDE LE BONHOMME

Ronald Corey, c’est une leçon de vie tout à fait merveilleuse et ça prendrait un livre. Pourquoi pas un film ? De Montréal, rue Chambly, jusqu’à la présidence du Canadien, le parcours est renversant pour un gars simple et brillant qui a carburé par son extraordinaire dynamisme. Si la plupart des villes de la LNH ont de nouveaux amphithéâtres leur évitant la faillite et les orientant plutôt vers des profits de survie, c’est parce qu’elles ont suivi les analyses de Ronald. Il a été un précurseur. Lorsque le Centre Molson, devenu le Centre Bell, a ouvert ses portes, on a vu St.Louis, Chicago, Toronto, Los Angeles et la plupart des autres emboîter le pas et rebâtir.

Ronald Corey, un homme de principe, un stratège, mais aussi un rêveur. Quand il revoit et relate le chemin parcouru, il est fier, et il a raison. À sa manière, il a changé le visage de Montréal avec une passion contagieuse. Ronald Corey n’a pas touché à l’alcool depuis des dizaines d’années. Tenez-vous bien, il aura 84 ans en décembre et il court encore cinq kilomètres cinq jours par semaine dans les rues de Montréal. Il habite la même maison de Westmount depuis plus de 40 ans et c’est un devoir pour lui de conduire ses petits enfants à l’école. Un homme qui dort peu, il lit beaucoup... il tripe.

LIVRE D’HISTOIRE

Deux anecdotes amusantes de Ronald qui doit en avoir mille dans son baluchon.

Dans le Forum, il n’y avait pas de local pour les retrouvailles des anciens joueurs. Avec un employé, Ronald a examiné l’édifice et, en collant du ruban au sol, on a dessiné un petit emplacement du côté de la rue Atwater où l’on pouvait installer une pièce pour les ex-joueurs auxquels Ronald vouait un respect et une admiration sans bornes. Avant d’entreprendre les travaux, il fallait l’approbation des pompiers. Or, Ronald a expliqué le projet au chef et il lui a donné un numéro de téléphone. C’était celui de Maurice Richard, et il lui a dit : « Si l’idée est refusée, j’aimerais que ce soit à lui que tu l’annonces, à Maurice Richard, et tu lui expliqueras. » Tout a été accepté.

Un des plus beaux souvenirs de Ronald remonte à la semaine qui a suivi son départ du Forum pour la retraite. Des employés de la Brasserie Molson se sont cotisés et ont acheté une page entière dans le Journal de Montréal pour saluer son œuvre et le remercier pour tout ce qu’il avait accompli. « Gravé dans mon cœur jusqu’à ma mort », raconte Ronald les yeux mouillés.

De l’enclave

On est toujours incapable de comprendre pourquoi le Canadien ne privilégie pas des joueurs d’ici au repêchage. Triste et insultant, et c’est comme ça depuis des années..

Le cinquième Tournoi de golf Jonathan Drouin au profit de la fondation du CHUM aura lieu le 30 août au Mirage. Claude Meunier est porte-parole et on a amassé plus de deux millions depuis 2018.

Photo d'archives, Martin Chevalier

À près de 10 millions par an pour les 7 prochaines années, Johnny Gaudreau touche un contrat de rêve à Columbus, mais à la fin, Johnny aura 35 ans et les Blue Jackets risquent de le trouver très lourd, le gars de 170 livres.

Photo d'archives, AFP

Nous poussons tous pour Hugo Houle au Tour de France. Un athlète extraordinaire qui garde toujours bien vivant dans son cœur son frère Pierrik tué en joggant sur la route par un chauffard ivre il y a 10 ans. Allez, les ondes positives...

Club Link a bel et bien vendu le terrain Islesmere (Laval) pour la somme de 70 millions. Ayoye ! L'acheteur, un investisseur québécois, gardera-t-il les 27 trous légendaires du club ? On en doute. La transaction est complexe et ne sera conclue que d'ici un an. Ça sent le développement immobilier.

Le mois prochain, il faudra traverser du côté est de l’Autoroute 10. La Cage – Brasserie sportive et ses grands écrans du DIX30 de Brossard déménagent.

Encore assommé par le décès de son ami Mike Bossy, Brian Trottier touche les 66 ans, aujourd’hui.

La rapidité des verts à Laval-sur-le-Lac est incroyable. Ils sont à 13,5 ce qui veut dire que... tu regardes ta balle trop longtemps et elle part.

Bonne chance à Charles Hudon qui sera accueilli par l’Avalanche du Colorado au camp d’entraînement. L’ailier gauche d’Alma repêché par Montréal en 2012 a maintenant 28 ans et il ne lâche pas le morceau.

Photo d'archives, AFP

Saviez-vous qu’il y a tout près de 1000 terrains de camping au Québec ? La campagne, le plein air... et pour beaucoup moins cher.

Le tiers (11) des équipes de la NHL ont changé d’instructeur-chef depuis six mois. Jon Cooper domine l’ancienneté à la tête du Lightning depuis 2013.