Solidarité envers les démunis victimes de cette chaleur

Des organismes communautaires invitent la population à garder un œil sur les personnes vulnérables à la chaleur, puisque la semaine s’annonce tout aussi accablante que la fin de semaine.

« On cherche l’ombre. Quand il fait plus humide, je reste carrément en dedans [à la Mission Old Brewery]. Je lis beaucoup », souligne Serge, 70 ans, en insistant pour partager un de ses deux popsicles qu’une jeune femme venait de distribuer aux personnes en situation d’itinérance.

Tandis que le mercure dépassait les 30 °C ce dimanche, les employés de la Mission Old Brewery ont doublé leur vigilance en augmentant leurs tournées à l’extérieur pour offrir de l’eau et inviter les citoyens itinérants au frais. Ils devront poursuivre cette semaine, car certains jours affichent des températures allant jusqu’à 35 °C.

« Bonjour, monsieur, ça va ? Avez-vous besoin de quelque chose ? » demande Yvenson Jean Pierre, superviseur de l’organisme, en réveillant doucement un homme qui dormait à l’ombre.

Son but : éviter les coups de chaleur dus à la déshydratation.

À l’entrée du bâtiment, une bouffée de fraîcheur accueille les gens, qui peuvent se remplir un verre d’eau, profiter de l’air conditionné ou encore demander à prendre une douche pour se rafraîchir. De plus, l’organisme offre des vêtements légers à ceux qui n’ont que des vêtements d’hiver.

« On est vraiment axé sur la prévention, pour éviter une situation qui pourrait dégénérer », explique le superviseur, qui invite la population à faire de même.

Hausse des demandes

Il remarque d’ailleurs que les demandes pour une chambre grimpent dès que la température atteint des extrêmes.

« Autant la chaleur que le froid, ça cause des problèmes d’accès aux endroits, parce qu’il y a trop de demandes. Le manque de logements à Montréal qui affecte monsieur, madame Tout-le-Monde, c’est aussi la réalité pour nous. On fait ce qu’on peut », explique M. Jean Pierre.

Photo Roxane Trudel

Pour Capone, itinérant depuis plus de 25 ans, qui dort dans une tente, il faudrait davantage de haltes fraîcheur, au même titre que des haltes-chaleur l’hiver.

« Les itinérants ne peuvent pas dormir, donc on va à l’air climatisé au complexe Guy-Favreau par exemple et la sécurité nous sort. [...] Les missions sont débordées », soutient-il.

– Avec l’Agence QMI

Que le début

« On commence à voir des changements importants au niveau du climat. C’est fort possible que nous allons voir des canicules de plusieurs semaines, et je ne sais pas si on va être capable de gérer ça », dit-il.

« Quand je vois les statistiques d’hospitalisations et de décès lors des canicules, c’est surtout des gens âgés et seuls dans un appartement, souligne-t-il. Avec ce que nous vivons, je crois que l’air climatisé ne devrait pas être optionnel. »

– Samuel Watts, PDG de la Mission Bon Accueil