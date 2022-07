Pointe-aux-Trembles: un quartier terrifié par des attaques de coyotes

Des résidents de Pointe-aux-Trembles se disent terrorisés après avoir été suivis ou attaqués par un coyote jusque sur le trottoir, au point de se promener avec un bâton de baseball ou de ne plus sortir leur chien seuls.

Marjolaine Perreault, 52 ans, promenait tranquillement son chien Roméo tout près des boîtes postales lorsqu’un coyote a tenté de la mordre, l’été dernier.

Ce printemps, le scénario se serait peut-être reproduit si son voisin n’était pas sorti avec un sifflet et un bâton de baseball pour faire fuir l’animal.

« Le quartier est terrorisé, lance celle qui habite tout près du parc de la Coulée-Grou. Mais on sent qu’[à la Ville], ils ne nous prennent pas au sérieux. »

Depuis un peu plus d’un an, les résidents de ce secteur paisible et boisé observent une hausse des incidents.

L’exemple le plus dramatique recueilli est survenu le 20 mai 2021. Carole Bleau, 63 ans, a vu un coyote tuer sa chienne Ti-Loup devant ses yeux. Elle se trouvait sur son terrain quand l’animal surgi de nulle part l’a pris par la gorge et l’a emportée.

Photo courtoisie

« Elle hurlait, hurlait, raconte Mme Bleau. Le coyote est parti avec. Il l’a probablement mangée quelque part. »

Que se passe-t-il ?

En mai dernier, une pétition de plus de 90 signatures a été déposée à l’arrondissement pour dénoncer le manque d’écoute et la « lenteur » des responsables municipaux.

Depuis, des pancartes signalant la présence de coyotes et interdisant l’accès au parc de la Coulée-Grou ont été installées.

Photo Dominique Scali

Des caméras de surveillance ont été placées en mai pour observer le comportement des coyotes, indique la Ville. Plusieurs tournées de porte-à-porte et rencontres d’information ont eu lieu, mais rien de concret n’a été fait pour assurer la sécurité, s’indignent les résidents interrogés.

De son côté, la Ville dit avoir reçu 22 signalements depuis la mi-avril. Deux ont été classés de niveau « moyen ».

« L’analyse des données ne démontre pas de situations justifiant actuellement la capture et l’euthanasie d’un animal », indique Gabrielle Fontaine-Giroux par courriel.

Apprendre à vivre avec eux

« Ils se dégagent de leur responsabilité. Il va arriver quelque chose [de grave], c’est certain », craint Nathalie Tremblay, 56 ans.

Martine Fourcaudot, 62 ans, n’en peut plus d’entendre les autorités rappeler qu’il faut vivre avec les coyotes. Certains résidents le font depuis plus de 20 ans, sans problèmes. Mais depuis peu, les comportements observés ont changé.

Photo courtoisie

« On essaie de nous vendre “l’effarouchement” », c’est-à-dire des techniques visant à effrayer l’animal pour le faire fuir.

Or, les résidents interrogés sont unanimes : ces méthodes ne fonctionnent plus.

« Ça dépasse notre capacité citoyenne [...] Je ne demanderai pas à ma fille de se promener avec un bidon de billes [pour faire du bruit] quand elle débarque de l’autobus », s’exclame Mme Fourcaudot.

QUELQUES INCIDENTS

Attaque meurtrière

20 mai 2021

Carole Bleau venait de sortir sa chienne Ti-Loup pour lui faire faire ses besoins, près de son entrée de voiture. Elle l’a vu se faire emporter et tuer.

Blessée en étant pourchassée

28 juillet 2021

Marjolaine Perreault promenait son chien Roméo pendant la nuit lorsqu’un coyote s’est approché. Elle a tenté de lui lancer des roches, en vain. Le coyote a tenté de lui mordre la jambe, raconte-t-elle. Elle a pris Roméo dans ses bras et a couru. Le coyote l’a pourchassée et elle est tombée. La police de Montréal a été informée de l’incident.

Merci à l’automobiliste

Octobre 2021

Sandra Girard promenait ses deux chiens de race Teckel avec sa fille. Un coyote a surgi de l’autre côté de la rue. « Ma fille s’est mise à hurler », raconte-t-elle. Elles ont reculé d’une dizaine de mètres en faisant face à l’animal, qui continuait d’avancer. C’est finalement l’arrivée d’une voiture qui l’a fait fuir.

Empêchée d’entrer chez elle

Octobre 2021

Nathalie Tremblay revenait en voiture vers 1 h du matin quand elle a aperçu un coyote près de la porte d’entrée. Elle a appelé le 911. On lui a conseillé de rester dans sa voiture en attendant l’arrivée de patrouilleurs. Elle a circulé avec ses phares allumés pendant 45 minutes pour tenter d’effaroucher l’animal. Il est finalement parti avant l’arrivée des policiers.

Voisin à la rescousse

21 mai 2022

Marjolaine Perreault promenait son chien Roméo sur la rue Sherbrooke. De l’autre côté, elle a vu un coyote foncer sur elle. Elle a pris Roméo dans ses bras et a crié. Son voisin Donald Leblanc est venu l’assister pour faire fuir l’animal. « Je suis parti après avec mon batte de baseball et mon sifflet », raconte-t-il.

En sortant de l’autobus

12 juin 2022

Vers 22 h, la fille de Martine Fourcaudot, âgée de 18 ans, est descendue de l’autobus et s’est mise à marcher sur le trottoir. Un coyote au poil hérissé s’est avancé vers elle et a grogné, rapporte Mme Foucaudot. Elle a accéléré le pas, le coyote aussi. Elle a donc couru jusqu’à chez elle.

▶Entre juin 2021 et juin 2022, le SPVM a reçu 17 appels en lien avec un ou des coyotes dans plusieurs postes de quartier de l’arrondissement.