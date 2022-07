Shinedown au Québec: un succès qui passe par le travail

Depuis ses débuts en 2001, Shinedown a vendu dix millions d’albums et placé 17 chansons en première position du palmarès Rock Mainstream du magazine Billboard. Pour le batteur Barry Kerch, il n’y a pas mille et une explications derrière ce succès ; c’est le travail.

«Nous sommes un des groupes qui travaillent le plus fort dans cette industrie. On y met tous nos efforts», a-t-il lancé, à quelques jours de leur passage, mardi, au Centre Vidéotron à Québec et mercredi, au Théâtre Olympia, à Montréal.

Le batteur souligne l’éthique de travail de la formation originaire de Jacksonville en Floride, complétée par le chanteur Brent Smith, le guitariste Zach Myers et le bassiste Eric Bass.

«On ne tient rien pour acquis. On ne dit jamais non aux demandes qu’on reçoit, et lorsque nous sommes en tournée, on donne 275 spectacles par année. Il n’y a rien de donné dans cette industrie», a-t-il fait remarquer, lors d’un entretien téléphonique.

Shinedown a lancé, le 1er juillet dernier, un septième opus intitulé Planet Zero. Un album concept où le chanteur Brent Smith et sa bande font une mise en garde liée aux dérives du monde actuel.

«Ce disque est un signal d’alarme qui met l’accent sur l’importance d’apprendre à vivre ensemble, de se tolérer et de rester uni, malgré nos différences», a-t-il expliqué.

Les chansons et interludes présents sur Planet Zéro font référence à l’agressivité sur les réseaux sociaux, l’absence de tolérance et la crise climatique.

«Toutes nos chansons sont liées à de vraies histoires. Ce disque ne fait pas exception parce que le monde dans lequel on vit en ce moment, avec la pandémie, les émeutes et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, est merdique. Il se passe beaucoup de choses horribles en ce moment dans la société», a-t-il lancé, quelques heures avant de monter sur scène à Kearney, dans le Nebraska.

Vivre ensemble

Père d’une jeune fille, Barry Kerch est inquiet pour les générations futures. Il essaie de voir les choses de façon positive.

«Je ne peux pas croire qu’elle va grandir dans cette merde, mais d’un autre côté, j’ai grandi dans les années 70. Ce n’était pas facile et j’ai passé à travers. On doit tout de même être unis en tant que société, sinon ça va mal aller. Nous sommes tous des êtres humains, nous allons avoir des différences, mais il faut apprendre à vivre ensemble sur cette petite boule qui flotte dans l’espace», a-t-il lancé.

Le batteur précise que Shinedown ne fait pas une prise de position avec l’opus Planet Zero.

«Nous ne sommes ni à droite et ni à gauche. Le message est positif», a-t-il fait savoir.

Sur la route depuis le début de l’été, avec des festivals en Europe, la formation est de retour en Amérique du Nord. Le groupe est excité et heureux de voir les visages des fans après les nombreuses restrictions imposées en raison de la pandémie.

«Notre objectif est toujours de donner le meilleur spectacle. Nous sommes quelques-uns dans le groupe à avoir un tatouage signifiant que dix ou dix mille personnes, ça n’a pas d’importance et qu’on doit donner le même spectacle. Ça coûte beaucoup de sous, de nos jours, pour assister à un concert et c’est notre travail de divertir les gens au meilleur de nos capacités. Ça fait partie de notre éthique de travail», a-t-il mentionné.

Une lutte épique

Shinedown et la formation canadienne Three Days Grace se livrent une lutte épique pour le nombre de chansons numéro un présentes sur le palmarès Rock Mainstream du magazine Billboard.

Barry Kerch éclate de rire lorsqu’on lui dit que Three Days Grace était de passage, la veille de cet entretien, au Festival d’été de Québec.

«On aime bien les gars de Three Days Grace et cette rivalité est un truc assez amusant», a-t-il laissé tomber

Le simple Lifetime a permis à Three Days Grace de créer une égalité avec 17 réussites de chaque côté. Shinedown pourrait prendre les devants avec Daylight, qui est présentement en 8e position

«Je ne sais pas encore quels seront les prochains extraits radio, mais ça pourrait se faire avec Dead Don’t Die et America Burning. On va finir par gagner. C’est ce que l’on fait», a-t-il indiqué.

Shinedown n’a pas l’intention, pour le moment, de faire un concert ou une tournée où il interpréterait, dans l’ordre, les pièces et l’intégralité de Planet Zero.

«C’est quelque chose qui se fait habituellement à la fin d’un cycle ou pour souligner un anniversaire. Les gens, en ce moment, veulent entendre des titres, nos succès et des pièces de tous nos albums. Il est important de leur donner ce qu’ils veulent et pas seulement ce qu’on voudrait jouer», a-t-il indiqué.

Shinedown sera au Centre Vidéotron à Québec le 19 juillet, et à L’Olympia, à Montréal, le 20. Ayron Jones et la formation Pop Evil se produiront en première partie.