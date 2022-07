25 ans de l’album Surfacing: une pause bénéfique pour Sarah McLachlan

En studio pour entreprendre le travail de création de l’opus Surfacing, Sarah McLachlan est partie pour un congé de six mois. Après deux ans et demi sur la route pour la tournée de l’album Fumbling Toward Ecstasy, l’auteure, compositrice et interprète était vidée et épuisée mentalement. Une pause qui s’est avérée bénéfique avec un album qui deviendra son plus populaire avec 16 millions d’exemplaires vendus à l’échelle planétaire.

Lancé le 15 juillet 1997, en même temps que son festival Lilith Fair, Surfacing, qui fête son 25e anniversaire, s’est retrouvé en première position du palmarès canadien et à la deuxième du Billboard 200. Il a aussi fait une première présence dans des palmarès hors de l’Amérique du Nord avec des apparitions dans les tops 50 en Australie, au Royaume-Uni et dans les Pays-Bas.

Quatre des dix titres de cet album sont devenus des succès avec Building a Mystery, Sweet Surrender, Adia et Angel. Quatre chansons qu’elle avait interprétées lors de son mémorable passage sur les plaines d’Abraham, le 13 juillet 2012, lors du Festival d’été de Québec.

Dans une entrevue avec le quotidien Toronto Star, en 2017, l’auteure, compositrice et interprète originaire d’Halifax racontait qu’elle ne voulait plus rien savoir de ces chansons lorsqu’elle a quitté le studio Wild Sky à Morin-Heights dans les Laurentides.

«Ces chansons, on les a enregistrées, mixées, fignolées et battues à mort. Je ne voulais plus les entendre à nouveau», a-t-elle révélé.

Angel

Quatrième simple extrait de Surfacing, Angel a été une des premières pièces à être écrite pour cet album. Cette chanson a été inspirée par la lecture d’un texte, dans le magazine Rolling Stone, sur le claviériste de tournée Jonathan Melvoin des Smashing Pumpkins, décédé d’une surdose d’héroïne.

«J’ai fréquenté ces sentiments où tu es tellement troublé et perdu que tu ne sais plus qui tu es. Tu te sens misérable et il y a cette route qui s’ouvre devant toi. Je n’ai jamais pris d’héroïne, mais il y avait plein de choses qui me permettaient de m’évader», a-t-elle raconté dans un texte publié dans le CMJ New Music Monthly, lors de la sortie de l’album.

Angel a été écrite en deux jours, dans une petite maison de campagne au nord de Montréal, où elle récupérait. Une résidence qui appartenait à Jane McGarrigle, sœur aînée de Kate et Anna.

Sur le site de Radio-Canada International, Sarah McLachlan raconte que des gens sont venus la voir, lors d’un séjour dans les Caraïbes en 2017 pour lui dire que cette chanson les avait aidés à survivre à la saison des ouragans.

Premier simple de Surfacing, Building a Mystery a été coécrit avec le réalisateur Pierre Marchand, qui a proposé des paroles qu’il avait déjà écrites lorsqu’il a entendu, en préparant du café, la musicienne jouer une série d’accords à la guitare.

«Je me suis mis à chanter mes paroles sur les accords qu’elle jouait. Je lui ai demandé d’improviser en ayant une certaine attitude. J’ai écrit un paquet de paroles et on a fait le tour de ça le lendemain, avec des modifications qu’elle a proposées», a raconté le réalisateur dans un texte publié sur le site Toronto.com

Quatre Juno

Surfacing a été enregistré avec Jim Creeggan, des Barenaked Ladies, à la contrebasse, le multi-instrumentiste Yves Desrosiers, le bassiste et guitariste Brina Minato, le guitariste Michel Pépin et le batteur-percussionniste Ashwin Sood, qui prendra Sarah McLachlan pour épouse un peu plus tard durant l’année.

En 1998, lors de la cérémonie des Juno, Sarah McLachlan a remporté quatre statuettes : celles de la meilleure chanteuse, de l’auteure de l’année, du simple de l’année avec Building a Mystery et du meilleur album. Elle obtiendra trois nominations au 40e gala des Grammys.

«Ces chansons, je peux toujours les jouer et ressentir un attachement pour elles. Elles continuent d’exister», a-t-elle dit au Toronto Star. Ce qui n’était pas du tout le cas, par contre, en quittant le studio en 1997.