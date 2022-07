Une quinzaine d’Ukrainiens recrutés par IKEA à Québec

Grâce à l’initiative d’une de ses dirigeantes, le magasin IKEA de Québec a recruté une quinzaine de réfugiés ukrainiens à la fois pour la cause et aussi pour combler ses besoins criants de main-d’œuvre.

• À lire aussi: La Russie accusée de tirer des missiles depuis la centrale nucléaire de Zaporijjia

• À lire aussi: La Russie au G20: un pyromane dans une réunion de pompiers, estime le Canada

• À lire aussi: [EN IMAGES] «Nous sommes en vie, c'est une bonne journée», témoigne une Ukrainienne

C’est par une ancienne collègue d’origine ukrainienne qui lui a offert de la mettre en contact avec des réfugiés qu’Isabelle Lemieux, directrice Personnes et culture au IKEA de Québec, s’est lancée dans l’aventure.

« Le bouche-à-oreille a fait le reste. Des gens viennent maintenant nous voir tous les jours », explique celle qui a recruté cinq Ukrainiens à la fin mai, et une dizaine d’autres récemment.

« Nous sommes à l’avance très prodiversité et inclusion. Nous avons des personnes sourdes ou autistes », ajoute Mme Lemieux.

IKEA Québec offre un programme d’intégration de 12 mois qui comprend des cours de francisation sur place et des accommodements sur les horaires.

« Il faut être compréhensif. Par exemple avec une mère devant amener à l’école un enfant qui sort d’une situation de guerre alors que le père est encore au front », fait remarquer Mme Lemieux.

Ascension rapide

Mais pour une Ukrainienne, le programme de 12 mois, c’en était 11 de trop.

« Elle parlait très bien anglais. Je ne recevais que de bons commentaires sur elle et elle progressait de façon très accélérée. Elle a passé deux entrevues et a déjà été promue à un poste de bureau, en un mois. C’est fascinant ! Elle est maintenant en francisation à temps plein puisqu’elle veut apprendre le français au plus vite. J’ai super intérêt à l’accommoder », précise Mme Lemieux, qui parle de sa collègue comme d’une perle rare.

Des employés ont aussi répondu à l’appel de la direction et ont offert de l’hébergement temporaire et du transport aux arrivants, le secteur n’étant pas bien desservi par le transport en commun. D’ailleurs, Mme Lemieux identifie le transport comme le principal obstacle lors de l’embauche de ces réfugiés.

Questionnée pour savoir si elle était satisfaite du travail de ses nouveaux employés Mme Lemieux a simplement répondu : « on est rendu à 15 et j’en ai d’autres dans le pipeline ! »

« Ils sont extraordinaires, ils sont travaillants, poursuit-elle. Ils ont une capacité d’adaptation exceptionnelle. Ils sont des exemples à suivre. »

Collègues compréhensifs

La dirigeante ajoute qu’une chimie s’est déjà installée avec les travailleurs en place.

« Nos (autres) employés aussi sont des exemples à suivre. Un jeune Ukrainien qui demeurait loin est entré dans l’équipe de nuit. Un groupe s’est mobilisé pour le transporter. Ils l’ont ensuite aidé à se trouver une voiture, lui ont trouvé un appartement et l’ont aidé à déménager. C’est ça IKEA », conclut-elle.

Des emplois difficiles à trouver

Malgré l’exemple d’IKEA, le chemin pour se trouver un emploi à Québec n’est pas facile pour tous les réfugiés ukrainiens.

Inna Zamfir, conseillère en régionalisation au SOIT, un organisme d’aide à l’intégration des immigrants au marché du travail, accompagne régulièrement des Ukrainiens qui tentent de refaire leur vie ici.

« Les grandes entreprises ont peut-être plus les moyens et les ressources pour la francisation, mais les petites ne sont pas prêtes à le faire ou à être flexibles avec les horaires. Les gens veulent du clé en main, un Ukrainien qui parle français », témoigne-t-elle.

« J’ai fait le test avec une Ukrainienne de 27 ans qui parle cinq langues et comprend le français, poursuit-elle. Je l’ai amenée à Laurier Québec. C’est sûr que dans plusieurs boutiques, c’est uniquement du contact direct avec la clientèle, mais même avec les plus grandes où il y a possibilité de faire du rangement, personne ne la voulait ou on me disait de postuler en ligne. »

Réaction normale

Même problème avec un homme de 74 ans qu’elle décrit comme en forme et voulant travailler.

« Nous sommes allés dans des épiceries. Il est capable de mettre des tomates sur des tablettes. On nous a dit que le gérant était absent ou de remplir un formulaire. Je n’ai toutefois pas senti l’urgence de trouver des employés », souligne Mme Zamfir.

Cependant, elle ne condamne pas ces entreprises.

« On me répond, je suis en pénurie, je manque de temps. Je les comprends. Ces gens travaillent déjà de 60 à 90 heures par semaine », concède-t-elle.

Elle estime que les plus enclins à embaucher des réfugiés sont souvent les entreprises d’entretien ménager ou les buanderies.

« Mais quand ce sont des emplois de nuit, ça les pénalise. Comment peuvent-ils apprendre le français ? Trouver de la francisation est aussi un autre défi », mentionne-t-elle.

Le transport, un problème

Cependant, à l’heure où le gouvernement provincial veut investir massivement dans un lien interrives entre Québec et Lévis, et qu’à Québec même un groupe tente d’arrêter le projet de tramway, Mme Zamfir identifie le transport en commun comme le principal frein à l’emploi des Ukrainiens. Elle rejoint ainsi l’avis d’Isabelle Lemieux d’IKEA.

« Mon monsieur de 74 ans est mécanicien en machinerie lourde, mais les entreprises intéressées ou même les grandes quincailleries sont trop loin et non desservies par les autobus. Dans une des entreprises visitées, on l’aurait embauché sur-le-champ, mais il ne peut s’y rendre », regrette Mme Zamfir