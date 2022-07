Anthony Calvillo s’est adapté rapidement

L'offensive des Alouettes a connu son meilleur match de la saison contre Edmonton. Elle a produit quatre touchés, dont deux au sol. Un baume sur une défaite crève-coeur.

Une belle entrée en matière pour Anthony Calvillo. Il appelait les jeux pour la première fois depuis son retour au sein de l’organisation montréalaise.

«Je n’avais pas le choix de m’adapter avec le livre de jeux qui était déjà en place, a mentionné Calvillo. Pour ce qui est du congédiement, j’ai été impressionné de la réaction des joueurs dans le vestiaire.

«Ils ont l’équipe et leurs coéquipiers à coeur. La transition a été facilitée par ce que Khari avait bâti dans ce vestiaire. Je le crois vraiment.

«Par contre, on doit aller sur le terrain et performer. C’est notre boulot et on fait cela pour payer nos factures.»

Depuis sa promotion, il reçoit de l’aide de Luc Brodeur-Jourdain, André Bolduc et Mike Lionello.

«On est en train d’identifier nos points forts et nos aspects à améliorer, a ajouté Calvillo. Notre livre de jeux est passé de 72 à 60 schémas offensifs.

«J’aime cela quand on est capables de pratiquer un jeu deux ou trois fois avant de l’employer dans un match. On a une bonne fondation en place et on doit continuer dans la même direction.»

Un absent de taille

Il ne faut pas oublier que les Alouettes devront se débrouiller sans leur porteur de ballon William Stanback jusqu’aux éliminatoires. À moins d’un miracle de la médecine.

L’absence du numéro 31 se fait sentir dans le champ-arrière des Alouettes.

«Will me rappelle Mike Pringle à mon époque, a mentionné Calvillo. Mike avait le ballon 25 à 30 fois par rencontre et tout le monde le savait. Nous avions du succès.

«C’est la même chose avec Will. Tout le monde savait qu’il toucherait le ballon souvent. Après sa blessure, on savait que ce serait un gros ajustement.»

Le Québécois Christophe Normand croit que les Alouettes n’ont pas seulement perdu un porteur de ballon.

«C’est un bon joueur, mais aussi quelqu’un de très vocal sur le terrain, a-t-il raconté. Il parlait fort dans le caucus. Parfois, il nous bottait le derrière quand ça allait moins bien.

«Cette année, c’est différent. Il y a moins de joueurs qui parlent fort dans le caucus.»

En attendant, les Alouettes se débrouillent avec les porteurs Jeshrun Antwi et Walter Fletcher. Pour le moment, ils ont un nombre limité de touches.

Par contre, pour que l’offensive de Calvillo puisse obtenir une production régulière, ils devront une meilleure contribution de leur part.