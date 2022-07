Climat: Québec fait trop peu

Au Québec, prenons-nous toutes les mesures requises pour faire face aux changements climatiques brutaux qui nous guettent?

Rien n’est moins sûr. Une bonne partie de l’Europe est en train de rôtir sous des températures extrêmes et dévastatrices. Pourtant, comme le Québec, les pays européens ont pris de nombreuses mesures pour lutter contre les changements climatiques. À l’évidence, elles sont insuffisantes.

Inhabitables

Plusieurs régions du monde sont en train de devenir inhabitables. Les Antilles, par exemple.

C’est que le niveau de la mer monte rapidement et que, d’ici 15 ans, les îles antillaises risquent d’être périodiquement submergées par la mer. Cette montée des eaux rendra impossible l’agriculture. Les sources d’eau douce seront contaminées. L’érosion des berges s’accélérera. Les récifs de corail dépériront et les poissons deviendront moins nombreux, au point de menacer l’industrie de la pêche. Quant au tourisme, il faudra l’oublier, car les infrastructures seront ravagées par des ouragans fréquents et violents.

Il existe des solutions. Par exemple, déménager les populations menacées sur des terres plus hautes. Construire des digues et des usines de désalinisation de l’eau de mer. Mais avec quel argent?

Au Québec

Au Québec, le littoral fragile des îles de la Madeleine s’effrite plus rapidement. En fait, c’est tout le littoral de l’estuaire du Saint-Laurent qui est affecté.

Mais la majeure partie de la population habite des villes. Et les prédictions climatiques ont l’air tellement catastrophiques qu’on peine à y croire.

Pourtant, l’ensemble du Québec sera affecté à la fois directement et indirectement par les changements climatiques.

Directement parce que les épisodes de météo extrême vont se multiplier, alors que nos systèmes d’égouts, nos routes et la plupart de nos bâtiments ne sont pas construits pour supporter des vents aussi violents ou des précipitations aussi abondantes. Nos exploitations agricoles risquent d’essuyer des pertes de plus en plus graves.

Indirectement parce que les approvisionnements mondiaux seront eux aussi de plus en plus touchés par les conditions météorologiques extrêmes. Il faudra de plus en plus compter sur des chaînes d’approvisionnement plus proches ou moins sujettes aux excès climatiques. Par ailleurs, sommes-nous prêts à recevoir des immigrants chassés de chez eux par le climat? Voulons-nous les recevoir? Dans l’affirmative, qui et combien?

Plus tôt

Les changements climatiques surviennent plus tôt qu’anticipé.

La guerre en Ukraine ainsi que la tiède participation de la Chine, de l’Inde et de la plupart des autres pays en développement au contrôle des gaz à effet de serre les accélèrent. Le récent jugement de la Cour suprême américaine qui interdit à l’Agence de l’environnement de réguler les émissions de CO 2 sans accord explicite du Congrès empire le problème.

Nous devons dès maintenant investir beaucoup plus pour nous protéger contre un climat qui devient de plus en plus hostile à la vie humaine. Ce qui arrive en Europe devrait faire réfléchir les élus de tous nos partis politiques.