Deux Jacques Villeneuve pour le prix d’un !

L’organisation du Grand Prix de Trois-Rivières confirmera ce matin la participation de Jacques Villeneuve, le fils de Gilles, en Série NASCAR Pinty’s, l’épreuve-reine du week-end qui sera disputée le 7 août.

Une semaine après avoir annoncé la présence de Villeneuve, l’oncle, voilà que c’est au tour du champion du monde de Formule 1 en 1997 de renouer avec le GP3R. Les spectateurs auront donc la chance de voir courir deux membres de la célèbre famille pour le prix d’un !

Il s’agira d’un quatrième départ pour Villeneuve sur le circuit urbain de Trois-Rivières en Série Pinty’s et son premier depuis 2014.

Pour l’occasion, la réputée écurie Dumoulin Compétition lui préparera son bolide.

Photo courtoisie, Festidrag Développement

Villeneuve sera au volant de la Dodge numéro 07 dont le parcours récent au GP3R a été remarqué. C’est avec cette même voiture que Raphaël Lessard avait terminé au septième rang en 2019 et qu’un an plus tôt, le Français Frédéric Gabillon s’était classé huitième.

Discussions à Daytona

Ce retour de Villeneuve au GP3R n’aurait pas été possible sans la contribution essentielle de l’entreprise Festidrag Développement et de ses nombreux partenaires, dont Prolon Contrôles.

Les premières discussions avec Villeneuve ont commencé en Floride en février dernier alors que le pilote de 51 ans se préparait à participer aux 500 Milles de Daytona. Il est devenu le premier pilote canadien à terminer dans le Top 20 dans cette classique annuelle.

Photo courtoisie, Festidrag Développement

« Villeneuve cherchait deux motorisés pour son séjour à Daytona, a raconté Martin D’Anjou. Avec mes nombreux contacts, j’ai réussi à les trouver et il a bien apprécié mes démarches.

« Dès lors, une belle relation s’est installée en lui et moi, a enchaîné le président de Festidrag. Puis, nos discussions ont porté sur une éventuelle participation au GP3R et j’ai rapidement constaté qu’il était très enthousiaste à cette idée. Finalement, on en est venus à une entente qui fera le plaisir de bien des amateurs.

« C’est certain qu’un pilote de sa renommée a ses exigences, notamment financières, mais nous sommes arrivés à un compromis, indique D’Anjou. Je dois mentionner que ce sont des compagnies de Québec, pour la plupart, qui ont accepté de soutenir l’aventure et je leur en suis très reconnaissant. »

Une voiture de premier plan

Photo Louis Butcher

« Je voulais aussi m’assurer qu’on lui confierait une voiture de premier plan, a affirmé D’Anjou. Avec Dumoulin, Villeneuve pourra s’exprimer à sa juste valeur. D’autant plus que le nom Dumoulin est magique à Trois-Rivières. C’est leur circuit. »L’équipe, basée à Yamachiche, comptera exceptionnellement quatre voitures en Mauricie. Outre Villeneuve, son pilote à temps plein et triple champion de la Série NASCAR Pinty’s, Louis-Philippe Dumoulin, sera évidemment sur place, tout comme son frère Jean-François, dont ce sera la seule présence cette année.

Le quatuor sera complété par Louis-Philippe Montour, engagé dans les épreuves sur circuit routier en 2022.

Essais privés à Mirabel

Retenu en Europe, Villeneuve ne sera pas sur place à Trois-Rivières pour le point de presse ce matin. Il répondra toutefois aux questions des journalistes via visioconférence.

Il arrivera au Québec le 2 août en fin d’après-midi et le lendemain matin, il participera à une séance d’essais privés au circuit ICAR de Mirabel, à laquelle est aussi conviée la recrue Jean-Philippe Bergeron, ce jeune pilote prometteur associé à Prolon Contrôles, qui en sera à ses premiers tours de roue à Trois-Rivières le mois prochain.

Le retour de Villeneuve à Trois-Rivières s’effectue 30 ans après sa toute première course en Mauricie. En 1992, il avait accédé à la troisième marche du podium en Formule Atlantique.

Un an plus tard, il avait été contraint à l’abandon à la suite d’un accident avec son coéquipier (équipe Player’s) Claude Bourbonnais. De mémoire, c’est la dernière fois que les deux Jacques se sont affrontés au GP3R. L’oncle, lui, s’était classé deuxième lors de cette course en Formule Atlantique.

En rallycross

La dernière présence de Jacques, le fils de Gilles, au GP3R remonte en 2018 au Championnat du monde de rallycross où il n’a pas été en mesure de participer à la grande finale, comme en 2014 d’ailleurs.

En trois participations en Série NASCAR Pinty’s à Trois-Rivières, Villeneuve a inscrit son meilleur résultat en 2013 quand il a terminé à la troisième place. Son oncle participera aux deux épreuves de la catégorie des Légendes modifiées, lui qui renouera avec le GP3R après sept ans d’absence.

Un autre partenaire de Festidrag Développement s’implique au GP3R : l’épreuve de la Série NASCAR Pinty’s, présentée dimanche, sera désormais désignée comme les « 60 tours Rousseau Métal ».