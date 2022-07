Elles se battent pour ouvrir une garderie

Deux femmes qui tentent d’ajouter un milieu de garde dans leur région depuis maintenant huit mois dénoncent un dédale administratif interminable, alors que 51 761 enfants attendent toujours une place au Québec.

Une garderie en bordure de la forêt pour permettre aux jeunes de « revenir aux sources » et de « s’éduquer par la nature », voilà le projet qu’avaient en tête Carolanne Dufour et Tanya Émond lorsqu’elles ont monté leur plan d’affaires.

Mais « L’Avenir Boréal », leur milieu de garde qui devait accueillir entre 40 et 80 enfants au Saguenay–Lac-Saint-Jean, pourrait finalement ne jamais voir le jour.

Cela fait maintenant huit mois que les deux entrepreneures voient leur projet être constamment repoussé.

« C’est comme travailler avec le vent dans le visage, on a l’impression qu’on nous met des bâtons dans les roues. On essaie de persévérer, mais ça commence à être difficile », souligne Mme Dufour, qui est déjà propriétaire d’une garderie, tout comme sa partenaire d’affaires.

Des embûches à la tonne

Une première demande a été envoyée à la fin novembre 2021 pour installer leur garderie à Larouche, mais celle-ci a été refusée un mois plus tard.

Le ministère de la Famille estimait que les besoins du territoire étaient comblés.

Une deuxième tentative, cette fois-ci à Alma, a ensuite été effectuée en février, mais elle a été ignorée. Il leur manquait l’offre d’achat de leur local, qu’elles devaient recevoir quelques jours après la fermeture de l’appel d’offres.

Les deux femmes ont donc dû attendre l’appel d’offres suivant, en juin, pour que leur dossier soit traité comme il se doit.

Elles ont alors reçu une lettre de non-

recevabilité, dont Le Journal a obtenu une copie, stipulant que « le territoire [...] n’est pas ouvert ou les besoins [...] ont été pourvus depuis le dépôt de [leur] demande ».

Le ministère de la Famille avait pourtant confirmé au Journal il y a quelques semaines que la couverture projetée dans la région serait de 90 % en 2024 et qu’il y avait donc des besoins dans ce secteur.

Freinées dans leur élan

Comble du malheur, Mme Émond et Mme Dufour ont perdu le local qu’elles devaient acquérir pour y installer leur garderie. Après qu’elles eurent repoussé la date limite de leur promesse d’achat pendant quatre mois, le propriétaire du bâtiment s’est finalement résolu à le vendre à une tierce personne.

« On est tellement découragées, c’est sûr qu’on a pensé à abandonner... On dit qu’on veut améliorer le réseau, mais on freine celles qui lèvent la main », déplore Tanya Émond.

« On se fait téléphoner chaque semaine pour des places, on voit des annonces de parents désespérés... On veut aider, mais on est coincées dans des problèmes administratifs depuis huit mois, ça n’a pas de sens », peste de son côté Mme Dufour, faisant référence aux quelque 52 000 enfants qui attendent toujours une place.

Questionné par Le Journal, le ministère de la Famille a indiqué que la lettre de non-recevabilité avait été envoyée par erreur. Une décision quant au projet des deux entrepreneures devrait être rendue d’ici la fin août.

Une situation jugée « inacceptable »

Le ministère de la Famille devrait faire preuve de plus de flexibilité et offrir un meilleur accompagnement aux personnes qui souhaitent aider le réseau des garderies au Québec, qui souffre d’une grave pénurie, estime le mouvement Ma place au travail.

Le parcours du combattant raconté par les deux entrepreneures du Saguenay–Lac-Saint-Jean est loin de surprendre l’organisation qui lutte pour que chaque enfant ait accès à une place en service de garde.

De nombreux témoignages similaires ont été portés à ses oreilles dans la dernière année.

L’organisme à but non lucratif a même accompagné certaines personnes désireuses de se lancer dans le processus, en raison de sa complexité.

Mais bon nombre n’ont pas eu cette chance et ont jeté l’éponge en cours de route.

« Ça manque d’accessibilité dans tellement de volets, c’est inacceptable. On n’a qu’à penser aux étapes interminables de bureaucratie juste pour l’acquisition d’un local ou pour arriver à la première pelletée de terre », dénonce Marylin Dion, porte-parole du mouvement Ma place au travail.

Un message contradictoire

Quand ce ne sont pas les délais administratifs démesurés, c’est la rigidité des procédures et des règlements qui vient à bout des ambitions des futurs propriétaires de garderie, selon Mme Dion.

« On est dans l’incompréhension la plus totale. Quel message ça envoie ? Il y a un énorme manque de cohérence entre ce que dit la CAQ et son désir de compléter le réseau d’ici trois ans et ce qui se passe sur le terrain », estime-t-elle.

L’organisation précise que la priorité numéro un devrait être la sécurité des enfants, mais déplore qu’il n’y ait aucun moyen d’en venir à une entente quand on déroge un tant soit peu d’une règle établie par le gouvernement.

« Pendant ce temps-là, des parents sont directement touchés et s’appauvrissent, coincés à la maison avec leur enfant sans possibilité de travailler. Et ils n’ont droit à aucune aide financière », se désole la porte-parole de Ma place au travail.