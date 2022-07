Juste pour rire vous invite à son party

« On veut que les gens viennent célébrer avec nous. Après deux ans de pandémie, ce qu’on a besoin de faire, c’est de rire. » Le grand manitou de Juste pour rire, Patrick Rozon, avait le cœur léger à la veille du lancement des festivités pour le 40e anniversaire du festival d’humour.

Spectacles à grand déploiement sur des scènes extérieures gratuites, soirées événementielles au Centre Bell avec Mike Ward et Mathieu Dufour, ainsi que huit galas au Théâtre Maisonneuve animés par les comiques les plus populaires du moment. Les occasions de célébrer JPR seront nombreuses.

Pour sa 40e édition, l’équipe du festival a voulu faire les choses en grand. Et ce n’est pas une septième vague de COVID qui va gâcher le party.

Photo d'archives

« On espère que tout aille bien, dit le vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire, Patrick Rozon, qui a lui-même contracté le virus la semaine dernière. On a vu que ça s’est bien passé aux Francos, au Jazz et au Festival d’été de Québec. On leur a parlé pour savoir leurs règles [sanitaires]. »

Après deux années avec des éditions réduites ou entièrement numériques, Juste pour rire revient à plein régime. « Il y a deux excitations dans l’équipe, dit Patrick Rozon. Il y a celle du 40e, qui nous permet de regarder d’où on vient pour mieux comprendre où on va. Et il y a l’excitation de revenir en présentiel dans un festival normal. »

Pour ses 40 ans, Juste pour rire a enjolivé son site extérieur. De nombreux spectacles gratuits auront lieu chaque jour, du 21 au 30 juillet. On ouvrira les festivités jeudi avec une édition spéciale de La fureur, animée par Élyse Marquis. Pas moins de 25 invités participeront au spectacle.

Photo d'archives, Chantal Poirier

De la variété

Mardi soir, Pierre-Yves Roy-Desmarais aura l’honneur d’animer les deux premiers galas de l’année, au Théâtre Maisonneuve. « Il y aura plein de numéros de groupe et de variété sur les galas », dit Patrick Rozon.

Au Centre Bell, vendredi et samedi, on aura droit aux soirées respectives de Mike Ward et Mathieu Dufour. Dans le cas de Ward, il approche les 23 000 billets vendus, du jamais-vu ! « Ça bat toutes mes attentes », mentionne Patrick Rozon, qui souhaite présenter d’autres événements spéciaux au Centre Bell dans les prochaines années.

La 40e édition du festival Juste pour rire se tiendra jusqu’au 31 juillet. Pour toute la programmation : hahaha.com.