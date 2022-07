La pièce «Sainte-Marie-la-Mauderne» séduit

Adaptée du film de Ken Scott «La grande séduction» par Encore Spectacle, la pièce estivale «Sainte-Marie-la-Mauderne» à tout pour plaire.

Son humour fin, sa mise en scène tout à fait charmante et réfléchie ainsi que le jeu presque irréprochable de ses comédiens, en fait une pièce de théâtre d’été de grande qualité. Elle cumule d’ailleurs déjà plus de 11 000 billets vendus.

Depuis 12 ans, le village de pêcheurs de Sainte-Marie-la-Mauderne s’éteint à petit feu. Alors que les chalutiers ont tout siphonné sur leur passage, la plupart des gens quittent le village pour s’installer en ville, où du travail les attend. Les plus entêtés restent sur l’île et fondent tous leurs espoirs de sauver l’issue de leur communauté sur l’implantation d’une usine de recyclage. Mais pour que l’usine soit implantée, il faut de l’argent – beaucoup d’argent – et par-dessus tout, pour répondre aux exigences de la compagnie d’assurance, il faut qu’un médecin y réside en permanence.

PHOTO Daniel Daignault

La tâche n’est pas simple. Mais après de longues recherches – et quelques magouilles –, l’opération séduction se met finalement en branle quand le jeune plasticien urbain Christopher Lewis (Fayolle Jean Jr.), menacé de perdre son droit d’exercice à cause de ses frasques, s’entend avec le policier qui l’a arrêté pour passer un mois à Sainte-Marie-la-Mauderne. C’est le sursis dont il va disposer pour racheter ses fautes et c’est par la même occasion le délai dont vont bénéficier les insulaires pour le charmer.

Orchestré par le ratoureux Germain Lesage, le personnage qui se présente sous les traits de Michel Rivard – incarné de manière beaucoup plus neutre que le sont les autres personnages –, le plan de séduction, avec ces quelques «mensonges blancs», connaîtra des ratés, mais aussi de bons coups.

PHOTO Daniel Daignault

Mise en scène et jeu à la hauteur

Il se dégage de cette pièce une ambiance très chaleureuse et réconfortante qui perdure même après. La mise en scène Frédéric Blanchette est très belle, avec ces quelques collines et ses chaumières qui habitent le décor, mais elle est surtout bien pensée et très efficace. En deux temps trois mouvements, les personnages passent du restaurant du village à l’église, à la maison à la décoration «moderne», où est hébergé le médecin.

Le jeu des comédiens est pour sa part à la hauteur du défi que représentait l’adaptation théâtrale de ce succès cinématographique qu’est «La grande séduction».

Normand Brathwaite, qui est de retour derrière le quatrième mur après quelques décennies d’absence, est drôle. La foule rit à chacune de ses répliques, ou presque, et avec raison. Son interprétation d’Yvon, un homme un peu bourru et grognon, est juste et suffisante.

PHOTO Daniel Daignault

Chantal Baril et Isabelle Miquelon, chargées d’écouter les conversations téléphoniques du Dr Lewis offre au public des scènes tordantes et franchement sympathiques, alors qu’Alexandre Fortin, le comptable / conseiller financier / banquier, se démarque.

Presque 20 ans séparent le film de la pièce, mais l’ajout de référents actuels, comme la fuite de données chez Desjardins, les toilettes non-genrées, les nouveaux réseaux sociaux et les cheveux de Jean-Philippe Wauthier, rendent l’adaptation d’Emmanuel Reichenbach, de chez Encore Spectacle, accessible à vraiment tout le monde.

Présentée jusqu’à la mi-août au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, la pièce estivale entamera une tournée à compter de mars 2023.