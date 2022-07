La route 138 complètement fermée durant 12 heures pour la visite du pape à Sainte-Anne-de-Beaupré

La route 138 sera entièrement fermée pendant 12 heures, de Boischatel jusqu’à Beaupré, afin d’assurer la sécurité du pape François lors de sa visite à la basilique le 28 juillet prochain.

En conférence de presse ce matin la porte-parole du ministère des Transports Émilie Lord a dévoilé les entraves routières pour cette journée spéciale.

«Le 28 juillet entre 3 h du matin et 15 h l’après-midi. On parle de la fermeture complète de la route 138 entre Boischatel et Beaupré [...] Ces entraves-là, nous obligent à faire une voie de contournement, mais la voie de contournement sera accessible seulement aux véhicules légers.»

C’est donc dire que les camions lourds, les véhicules récréatifs, les autobus et autres véhicules du genre devront attendre la fin de l’entrave ou passer par le Saguenay s’ils veulent atteindre la Côte-Nord ou Charlevoix.

Le MTQ est entré en communication avec les compagnies de transports afin qu’ils puissent prévoir un plan B.

Tous les citoyens et les commerçants qui se retrouvent dans le périmètre de sécurité et qui seront touchés par cette fermeture temporaire ont également été rencontrés par la Sûreté du Québec.

Gestion de la circulation pour les véhicules lourds et les véhicules récréatifs

Boulevard Sainte-Anne (route 138)

Fermeture complète de la route, dans les deux directions, entre la côte de l’Église, à Boischatel, et la rue des Montagnards, à Beaupré.

Interdiction de circulation pour les véhicules lourds et les véhicules récréatifs (véhicules récréatifs d’une seule unité, ainsi que véhicules légers tirant une remorque ou une roulotte), les autobus et les minibus.

Ceux-ci devront emprunter un autre itinéraire via les routes 175 et 172.

Gestion de la circulation pour les véhicules légers (berlines, familiales, fourgonnettes, camionnettes)

Boulevard Sainte-Anne (route 138)