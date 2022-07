La violence comme option politique

Si les divers subterfuges pour invalider les résultats de l’élection 2020 suscitent chez moi de vives inquiétudes, un autre aspect de la situation politique américaine me trouble tout autant. Le recours à la violence est de plus en plus considéré comme une option politique légitime.

La violence n’est plus marginale

Vous avez peut-être lu ou entendu récemment le professeur de science politique Robert Pape, de l’Université de Chicago. Il remarque que le recours à la violence n’est plus le fait de quelques marginaux, et il évalue qu’entre 10% et 15% des Américains croient que certaines causes justifient des moyens extrêmes.

Pape est un spécialiste des questions de sécurité, et il dirige le Chicago Projet On Security & Threats (CPOST).

Si vous êtes de ceux qui croient que l’assaut du 6 janvier constituait l’exception, les travaux de Pape et de son groupe auront l’effet d’une douche froide. Le nombre de participants était sans doute plus élevé cette journée-là, mais les exemples de violence foisonnent.

On ratisse large

Plus personne n’échappe à des menaces qui ne sont pas que virtuelles. La semaine dernière, la démocrate Pramila Jayapal recevait des menaces de mort de la part d’un individu qui l’intimait de «rentrer dans son pays» (elle est née en Inde).

Il ne s’agissait pas d’une lettre livrée à son bureau de Washington, d’un courriel ou encore d’une de ces trop nombreuses tentatives d’intimidation sur les réseaux sociaux. La police a arrêté l’homme alors qu’il déambulait, armé, sur la rue du domicile de Jayapal.

Peut-être vous souvenez-vous également que les autorités sont intervenues près de la résidence du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh. Un individu armé d’un pistolet et d’un couteau ne supportait pas l’idée que ce juge conservateur puisse contribuer à invalider le jugement qui décriminalisait l’avortement.

Je me limite ici dans le nombre d’exemples, mais sachez que Robert Pape n’est pas seul à sonner l’alarme. Le département de la Sécurité nationale et un responsable du Carnegie Endowment for International Peace ont confié au site The Hill que le nombre de menaces connaît une croissance remarquable depuis 2016.

Oui, 2016, c’est l’avènement de Donald Trump qui a dédouané ceux et celles qui œuvraient jusque là dans la marge. Mais il y a plus, cette violence est également perceptible chez des manifestants progressistes. N’a-t-on pas reproché à Bernie Sanders de ne pas contrôler les débordements de certains de ses partisans?

Si le recours à la violence reflète parfois le désarroi et le ras-le-bol d’une partie de la population, il ne peut constituer une solution acceptable et il doit être pris au sérieux. Comme bien des tendances américaines, celle-ci a traversé la frontière.

Soyons vigilants, méfions-nous des «incendiaires» et exigeons de nos élus qu’ils écoutent les doléances bien légitimes de l’ensemble des électeurs, et pas seulement les demandes de ceux qui les ont portés au pouvoir.