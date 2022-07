Coiffure, manucure, soin de la peau: offrez-vous un changement de tête complet chez LAVUE Beauté!

Pour bonifier encore plus leur offre de services, la lunetterie LAVUE propose un espace beauté dans deux de leurs succursales, Beauport et La Malbaie, et vient de lancer son nouveau site Web.

Après avoir trouvé la monture stylée à votre image à LAVUE.CA, offrez-vous un changement de tête complet à LAVUE Beauté! Pose de cils, manucure, maquillage, coiffure ou encore soins du visage et des pieds font partie des services disponibles.

Vous pouvez également consulter leurs professionnels en ligne sur leur site Web lors d'une consultation vidéo, offerte gratuitement, pour des conseils beauté, peu importe où vous vous trouvez.

Réservez dès maintenant votre rendez-vous de consultation beauté en ligne!

Des produits de qualité

Courtoisie: LAVUE Beauté

En prime, tous les produits utilisés pour les soins de la peau et du corps sont de grande qualité. Les professionnels n’utilisent que le meilleur des crèmes, sérums, exfoliants, traitements pour cheveux, soins anti-âge et cosmétiques que l’on trouve sur le marché. LAVUE Beauté tient notamment les gammes réputées Aveda et Valmont.

D’ailleurs, les esthéticiennes ne se contentent pas de faire que des traitements: elles font également une analyse de votre épiderme (et de ses imperfections) afin de vous conseiller adéquatement.

Toujours dans le but vous offrir une expérience haut de gamme, les deux succursales sont dotées d’appareils de haute technologie.

L’expérience se poursuit en ligne

Courtoisie: LAVUE Beauté

Bien que pour le moment seules les succursales de Beauport et de La Malbaie proposent des services en esthétique, tous les produits de soins sont disponibles en ligne à LAVUE Beauté et peuvent être livrés partout au Québec et bientôt à travers le Canada.

L’entreprise se dit d’ailleurs fière de ce nouveau site Internet récemment lancé qui permet aux clients de poursuivre leur expérience en ligne et de prendre soin d’eux à la maison.

«Il s’agit d’un point pivot dans l’industrie. On apporte littéralement le rendez-vous d’esthétique sur les écrans des clients, peu importe où ils se trouvent. Ils ont accès aux mêmes conseils qu’en succursale. Cela nous permet d’offrir aux clients des soins et des produits précis pour leurs besoins. De plus, la consultation est gratuite!», indique le directeur marketing, Charles-Antoine Forest Leblanc.

Une ambiance qui se démarque

Courtoisie: LAVUE Beauté

Avec son concept unique, LAVUE Beauté propose une ambiance propice à la détente. La luminosité y est chaleureuse et conviviale afin d’inspirer le bien-être. De quoi donner envie de se chouchouter!

Des événements spéciaux sont également organisés afin de bonifier l’expérience des clients, comme les soirées «Vin et tartare», le service de croissants frais et le bar à café.

Lors de ces évènements, leurs coiffeuses et leurs maquilleuses sont sur place pour offrir leurs expertises et des soins aux clients qui le désirent. Une fois leurs nouvelle coiffure et maquillage complétés, ils peuvent également immortaliser leur transformation grâce à la présence d'un photographe professionnel.

Vous avez besoin de changer de tête? Laissez l’équipe de LAVUE Beauté prendre soin de vous. Vous pouvez également discuter avec l’un de leurs professionnels en ligne afin d’obtenir des conseils et des suggestions de produits, n'importe où vous vous trouvez!