Le temps des pharaons au Musée de la civilisation

Le Musée de la civilisation présentera à partir du 27 octobre l’exposition Le temps des pharaons, où l’on découvrira comment on vivait à l’époque de l’Égypte antique.

On pourra voir, lors de cette exposition internationale, des momies, des bijoux et des stèles.

On pourra aussi voir des modèles détaillés de pyramides, de temples et de maisons égyptiennes, des animations et des vidéos qui redonneront vie à l’Égypte ancienne.

Cette nouvelle exposition succédera à Pompéi Cité immortelle, qui prend fin le 11 septembre.

Les pièces de cette exposition proviennent des collections d’égyptologie des musées de l’Université d'Aberdeen, au Royaume-Uni, et des institutions muséales allemandes Gustav-Lübcke et Roemer et Pelizaeus.

Le temps des pharaons a été conçu par la firme autrichienne MuseumsPartner avec qui le Musée de la civilisation avait collaboré pour l’exposition Maya qui avait connu un grand succès l’été dernier.