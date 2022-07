L’humiliant «poing contre poing» Biden-MBS

Biden avait pris l’engagement de faire de l'Arabie saoudite et de son prince héritier, Mohammed ben Salmane (MBS), des «parias» sur la scène internationale pour le meurtre du dissident Jamal Khashoggi, chroniqueur au Washington Post.

Et il est allé se courber devant lui avec un souriant «poing contre poing». C’était un baisemain. Pire que serrer la main du tyran meurtrier de Khashoggi, ce que Biden voulait absolument éviter. Pour le directeur du Washington Post, Fred Ryan, ça «produisait une impression d’intimité et d’aisance qui donne à MBS la réhabilitation inconditionnelle qu’il voulait tant».

Le voyage de Biden n’aura rien donné, sauf des occasions photo. En Arabie saoudite, comme chez les autres alliés des États-Unis au Moyen-Orient, les violations des droits de la personne et du droit international sont chose courante.

L'affaire Aljabri, le Canada impliqué

Un ancien haut responsable antiterroriste saoudien Saad Aljabri s’est réfugié au Canada. Les Saoudiens le poursuivent aux États-Unis pour avoir volé 3,47 milliards de dollars à une de leurs sociétés-écrans, la Sakab Saudi Holding. Aljabri dit qu'il ne peut pas se défendre sans divulguer les activités secrètes que l'entreprise finançait avec la CIA.

La grande patronne des services secrets américains, Avril Haines, a invoqué le «secret d'État» pour bloquer toute divulgation sur cette affaire, qui causerait, selon elle, un préjudice «exceptionnellement grave» aux États-Unis.

Un juge a statué qu'Aljabri ne pouvait pas se défendre sans les informations interdites, décision qui est portée en appel par les Saoudiens.

Dans un litige parallèle au Canada, Ottawa a demandé une injonction à la cour pour empêcher ici aussi Aljabri de divulguer des secrets d'État américains pour se défendre.

Les hauts responsables de la CIA ont salué le travail d'Aljabri dans la lutte contre le terrorisme lorsqu'il était conseiller principal de l'ancien prince héritier Mohammed bin Nayef, renversé par MBS en 2017.

Deux enfants dans la vingtaine d'Aljabri et son gendre sont détenus en otage par MBS. Non, bien sûr, Biden ne lui a pas demandé de libérer les membres de la famille d'Aljabri et les autres opposants saoudiens injustement détenus.

La boussole du monde

Son bref passage à Djeddah avec les «Royals» saoudiens aura suffi à amocher durablement l’image qu’il veut projeter de lui-même et de son pays.

Parlant des États-Unis, Biden, cet homme à la parole hésitante et doucereuse, a lancé en campagne électorale en 2021: «Nous menons en montrant l’exemple, pas en montrant notre force. Nous faisons partie de quelque chose qui nous dépasse. Nous sommes une boussole pour le monde.» Wow! Il délirait presque autant que Trump!

Que ce soit la Russie, la Chine ou les États-Unis, la raison d’État prime toujours sur le Droit et la Justice. L'État est un monstre froid, disait Nietzsche. Jung ajoutait qu’il n'y a pas de façon décente de le conduire. Machiavel, nous voilà!