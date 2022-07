L’importance de se reconnaître

Disney Channel a récemment présenté un personnage transgenre dans la série Raven (Raven’s Home).

On dit que le cerveau des enfants est comme une éponge. Depuis des décennies, le merveilleux monde de Disney remplit l’éponge des enfants avec un liquide constitué de représentations traditionnelles.

Avec l’arrivée d’un personnage transgenre dans une de ses séries, Disney Channel donne la chance à des jeunes qui n’en avaient pas eu l’occasion auparavant de se reconnaître dans ce que la chaîne présente.

Les « fabricants d’images » comme Disney jouent un grand rôle dans la vie des jeunes. Ils ont le devoir de leur donner accès à des représentations qui leur parlent.

Pour des fictions diversifiées

Quand on est jeune, les séries et les films que l’on consomme sont formateurs, ils aident à tirer un portrait du monde dans lequel on vit. Ces fictions permettent par exemple aux enfants et aux adolescents d’être en contact avec différents parcours de vie et de s’en inspirer.

En incluant un personnage transgenre dans une de ses séries, Disney va de l’avant avec une plus juste représentation de la diversité humaine dans ses productions. Parce que le monde dans lequel on vit ne contient pas que des princes et des princesses. Il est rempli d’individus ayant des expériences de vie différentes, qui méritent d’être mises en valeur dans les fictions que la jeunesse consomme.

De plus en plus de personnages transgenres sur nos écrans, ça permet à certains jeunes de comprendre qu’ils ont une place dans notre société, qu’ils ont le droit de rayonner en étant simplement eux-mêmes. Ça permet aussi aux jeunes cisgenres, c’est-à-dire qui ont une identité de genre correspondant au sexe qui leur a été assigné à la naissance, de comprendre d’autres réalités que la leur.

Qu’ils soient transgenres ou cisgenres, tous les enfants devraient pouvoir s’exclamer : « il y a une personne qui me ressemble dans l’émission ! »