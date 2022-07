Montréal: début d’incendie dans un bâtiment résidentiel dans Hochelaga

Un incendie a forcé l’évacuation d’un bâtiment résidentiel de trois étages dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, lundi matin.

Le feu a débuté peu après 4 h 15 dans un immeuble multi-logements situé sur l’avenue Desjardins, près de la rue Hochelaga.

Une dizaine de pompiers étaient dépêchés sur place pour combattre le brasier, a indiqué un porte-parole du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Les résidents ont été évacués, mais personne n’a été blessé, selon le SIM qui précise que la cause de l’incendie n’a pas été déterminée et les dommages non encore évalués pour le moment.