Offre d’aide réduite pour la Fondation maman Dion en raison de la pandémie

La pandémie a frappé de nombreux organismes en raison de l’interdiction de faire des rassemblements si bien que le nombre d’enfants aidés par la Fondation maman Dion a diminué.

Ils seront 800 cette année à recevoir des cartes-cadeaux pour acheter du matériel scolaire ainsi que des vêtements de la part de cet organisme, comparativement à 1350 en 2021 et à près de 2000 en 2020.

«Comme nous n’avons pas pu faire d’activités de financement à certains moments, cela a fait en sorte que nous avons récolté moins d’argent, nous a indiqué en entrevue la directrice générale de la Fondation maman Dion, Claudette Dion. Malheureusement, nous n’avons pas pu aider tout le monde et nous avons été forcés d’appeler des parents pour leur dire que nous ne pourrons pas les soutenir cette année.»

Elle a ajouté que, malgré tout, la fondation fait des pieds et des mains avec ses partenaires afin de trouver une solution pour aider les familles dans le besoin.

L’organisation offre une carte cadeau dans une boutique de vêtements (l’Aubainerie) ainsi que dans un magasin de fournitures scolaires de bureau (Hamster).

Bien que davantage de gens pourraient bénéficier de l’aide si les cartes-cadeaux étaient distribuées séparément, soit celles pour les vêtements d’une part et celles pour les fournitures scolaires d’autre part, la Fondation maman Dion tient vraiment à offrir les deux en même temps.

«On veut que les enfants puissent se réaliser en ayant tous les outils dans leur sac d’école et, aussi, favoriser leur estime de soi avec les vêtements neufs. Nous priorisons les cas urgents. Les enfants ne méritent pas d’être pris en otage en raison des difficultés de leurs parents», a souligné Claudette Dion.

Ce sont des professeurs à la retraite qui analysent les demandes afin de s’assurer que les familles les plus dans le besoin soient aidées. Chaque enfant reçoit les cartes-cadeaux à son nom. Notons que le regroupement aide les élèves de partout en province. Outre à Montréal, les demandes dans les régions de la Montérégie et de Chaudière-Appalaches sont les plus élevées.

C’est la regrettée Thérèse Tanguay-Dion qui a mis en place la Fondation maman Dion en 2005. Depuis sa création, l'organisation a soutenu 27 000 enfants.

Deux concerts bénéfices au profit de la Fondation seront présentés à Laval (27 août) et à Québec (1er septembre).