Offre d’emploi du CRTC

Re : Commissaire à la chasse aux propos discriminatoires

Depuis l’explosion des médias sociaux et des radios internet qui échappent complètement au contrôle du CRTC, et depuis l’avènement des GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) qui se foutent complètement des réglementations canadiennes et nous rient en pleine face, refusant même de payer leur juste part de taxes et d’impôts, l’auguste organisme mis en place pour purifier les ondes canadiennes se retrouve avec beaucoup de temps libre sur les mains.

Nous avons donc décidé de réorienter notre mission.

Le CRTC consacrera dorénavant la majorité de ses effectifs à la chasse aux propos racistes, homophobes, transphobes, etc., qui souillent les ondes canadiennes et portent atteinte à la réputation du Canada à l’étranger.

Dans le cadre de cette réorientation, nous ouvrons donc un poste de commissaire à la chasse aux propos discriminatoires.

EXIGENCES POUR OBTENIR LE POSTE

Les candidat(e)s pour ce poste devront être blancs et avoir plus de 50 ans.

En effet, nos études ont démontré que les Blancs ont tendance à surréagir, beaucoup plus que les Noirs, lorsqu’ils entendent un mot qui, pris hors de son contexte, serait susceptible, pour les oreilles délicates, de passer pour raciste.

Cela s’explique probablement par la grande culpabilité que les Blancs ressentent vis-à-vis la série de crimes ignobles commis par leurs ancêtres sur les plantations de coton du Manitoba et de Charlevoix.

De plus, craignant de passer pour de vieux schnocks et ayant une peur morbide de ne plus être dans le coup, les Blancs de plus de 50 ans ont tendance à embrasser plus que tout autre groupe démographique les nouvelles idées à la mode, même les plus folichonnes.

Qui ont, les premiers, dansé sur YMCA et In The Navy, des Village People, avec les gestes niaiseux qui accompagnaient chacune des chansons ? Les vieux !

Qui ont, les premiers, appris les pas de la Macarena et du Gangnam Style ? Les vieux encore !

Plus que les jeunes, les vieux (qui veulent montrer à tout le monde qu’ils sont encore jeunes et qu’ils en ont encore dedans) se montreront sans pitié envers les contrevenants des règlements du CRTC.

On n’a qu’à regarder les photos des cadres principaux de Radio-Canada et de la très grande majorité des organismes culturels pour se rendre compte qu’il n’y a rien de mieux qu’un Blanc de 50 ans et plus, avec un léger embonpoint, pour appliquer avec diligence, et même un certain zèle, les règlements les plus débiles.

TÂCHES

Le ou la commissaire à la chasse aux propos discriminatoires dirigera une équipe de 75 personnes qui écouteront tout ce qui se dit sur les ondes hertziennes canadiennes.

Équipés d’un guide de 672 pages regroupant toutes les expressions taboues (comme « noir de monde », « été indien » et « trou noir »), ils s’évertueront à purifier le paysage radiophonique et télévisuel du Canada, afin que tout ce qui se dit soit en accord total avec la vision qu’a de notre beau et grand pays le Grand Timonier Trudeau II.

P.-S. Il est important de souligner que selon le paragraphe 2.2.9, les accusations de discrimination ne s’appliquent pas aux insultes visant les Québécois francophones.

Nous attendons vos CV !