Où chercher une femme à aimer ?

Je suis un retraité qui se cherche une copine. Je souhaite rencontrer une femme entre 34 et 44 ans qui a du cœur et du bon sens. Après trois annonces dans Le Journal, aucune femme ne m’a répondu. J’ai juste eu des réponses insultantes de la part de quelques hommes. Comme je ne peux pas m’inscrire dans un site de rencontre puisque je n’ai pas d’ordinateur, et qu’en plus personne ne donne son vrai profil sur internet et que ça laisse place à tous les profiteurs, ça ne m’intéresse pas. Il doit bien y avoir quelque part une femme sérieuse qui préfère la tendresse au sexe. Mais dites-moi où elle est pour que je la trouve.

Y.G.

N’avez-vous pas pensé que comme votre âge doit être certainement vénérable puisque vous êtes à la retraite, qu’en plus vous affichez, quoique subtilement, mais quand même ouvertement, certains problèmes érectiles, vous auriez plus de chances de trouver en cherchant une femme dans votre tranche d’âge ?