Point Laz: le plein air pour attirer les travailleurs

Une jeune entreprise technologique québécoise a pris le pari de ne plus avoir de bureau fixe et de déplacer ses employés au gré des saisons, pour se démarquer auprès de la main-d’œuvre et joindre l’utile à l’agréable en profitant du plein air.

En 2020, Alexandre Grenier a lancé avec deux associés l’entreprise technologique Point Laz, établie à Québec, dans le but d’améliorer la sécurité et la productivité des producteurs miniers.

Mais c’est après le départ de ses partenaires, l’an dernier, que l’homme de 29 ans a décidé d’instaurer une toute nouvelle culture d’entreprise.

Amateur de plein air, il a laissé tomber le cubicule monotone pour devenir une compagnie itinérante.

Travailler au flan d’une montagne enneigée, en plein cœur d’un hameau de pêcheur ou même au bord d’une plage de sable chaud, rien n’est trop beau pour l’entrepreneur.

« C’est tellement difficile de recruter du monde aujourd’hui, je me suis demandé comment je pouvais faire pour me différencier des autres tout en ayant du fun avec mes employés », raconte celui qui a déjà attiré une poignée de programmeurs et d’ingénieurs avec son concept.

Forger l’esprit d’équipe

Photo courtoisie

Son organisation a loué une première maison dans les monts Chic-Chocs, en Gaspésie, pendant quatre mois l’hiver dernier, avant de s’installer aux Îles-de-la-Madeleine où elle se trouve toujours. Prochain arrêt : les plages du Mexique ou du Costa Rica.

Photo courtoisie

En plus du salaire, l’hébergement et le déplacement de ses employés sont payés.

Il ne leur reste plus qu’à profiter des activités de leur terre d’accueil, lorsqu’ils ne travaillent pas. Chacun est d’ailleurs libre d’établir son horaire comme il le souhaite, tant que le projet avance.

« Pour les jeunes qui ont besoin d’aventure et qui ne veulent rien savoir du 9 à 5, c’est le modèle idéal. Et il n’y a rien de tel pour forger un bon esprit d’équipe », assure Alexandre Grenier, précisant que son produit peut être expédié depuis n’importe où dans le monde.

Des visées mondiales

Ce dernier est toutefois conscient que la conciliation travail-famille peut être plus complexe avec ce modèle d’affaires. Toujours à la recherche de nouveaux talents, il n’exclut pas la possibilité de télétravail pour de futurs employés qui le désirent.

Point Laz estime que l’appareil qu’elle a conceptualisé et fabriqué est « révolutionnaire » et vise à ce que son produit soit déployé dans toutes les mines du monde.

Photo courtoisie

Il s’agit en fait d’un scanneur nommé « Lazaruss » qui permet notamment d’analyser et d’inspecter les puits de mine – une sorte d’ascenseur qui remonte du minerai et les travailleurs – en à peine une heure.

Efficace

Ces inspections obligatoires qui doivent être effectuées chaque semaine prennent environ huit heures en temps normal, lorsqu’elles sont effectuées par l’homme.

« En plus d’obtenir des données plus objectives et précises, ça vient de sauver sept heures de production minière par semaine », affirme M. Grenier, dont le produit a déjà été testé dans quelques mines canadiennes et qui est en voie d’être commercialisé.