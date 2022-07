Prendre son courage à deux mains

Cinquante ans en restauration, c’est presque une éternité dans un univers aussi compétitif, qui affronte toutes les tempêtes depuis le début de 2020, avec la pandémie, la pénurie de main-d’œuvre, l’inflation galopante et une récession à l’horizon.

Photo courtoisie

Chez Lévêque, célèbre adresse de la rue Laurier à Outremont, fête ses 50 ans dans le contexte le plus difficile traversé depuis son ouverture. Ses propriétaires, Patricia et Pierre Lévêque, ont quand même le cœur à la fête, comme leurs clients, trop heureux de retrouver cette table chérie ayant accueilli au fil des années toutes les célébrités, d’Isabelle Adjani à Gérard Depardieu, de René Lévesque à Luc Plamondon, en passant par François Legault.

« La vie, c’est ensemble ! Et les gens sont heureux de revenir », constate l’énergique Patricia, qui déploie toute son énergie pour faire vivre de beaux moments. Les take out, oui, c’est encore possible en 2022, mais ce n’est pas le moteur de chez Lévêque, un lieu de rassemblement.

Une équipe diversifiée

Avec son équipe, Patricia joue de créativité pour limiter les hausses de prix sur le menu. La pandémie a fait grimper les salaires en flèche, et le coût des aliments donne le vertige.

« On ne peut pas augmenter les prix des menus sans fin, sinon la clientèle va s’en aller », dit-elle.

Être propriétaire de la bâtisse s’avère un atout certain aujourd’hui pour contrôler les coûts.

Les propriétaires ne sont plus tout jeunes ; elle a 65 ans et son mari 77, mais ils sont encore très présents et surtout bien entourés avec Yann, maître d’hôtel, fidèle bras droit, et Yolando et Freddy en cuisine, sans compter une équipe diversifiée et de tous les âges, qui respecte l’ADN de l’endroit.

« N’empêche, il faudrait que le Québec se bouge pour faire entrer des immigrants. On en a vraiment besoin ! C’est important pour l’économie du Québec », plaide la restauratrice.

Son propre mari a immigré de France à l’âge de 18 ans, et il était déjà un as des fourneaux.

J’ai envie de dire que Pierre et Patricia ont fait bien plus que de contribuer à notre économie depuis 50 ans. Ils ont enrichi le patrimoine culinaire, ils ont communiqué du plaisir, de la passion, des traditions, un savoir-faire. Ça ne se calcule pas, mais ça compte !

L’avenir de la restauration

Comment rester pertinent pendant 50 ans ? C’est peut-être le plus grand défi. On vieillit, mais il faut rester de son temps et avoir assez d’énergie pour les remises en question qui apportent les changements de décor et le rafraîchissement des menus. Il faut évoluer en permanence, en gardant sa personnalité pour éviter de s’inscrire dans une mode passagère. Chez Lévêque a bien réussi ça.

L’avenir ? C’est un horizon qui se contemple désormais un jour à la fois pour Patricia. Yann, son maître d’hôtel, ne veut pas que ça s’arrête, alors tant que les Lévêque le pourront, ils continueront l’aventure.

« En fait, je n’ai pas envie d’arrêter ! Ça nous tient en vie ! Mon mari, il était au restaurant ce matin, il mangeait avec des amis. C’est bon pour le moral et, au fond, je ne crois pas à la retraite ! », s’exclame Patricia.

Chez Lévêque

Année de fondation : 1972

1972 Fondateurs : Pierre et Patricia Lévêque

Pierre et Patricia Lévêque Lieu du siège social : Outremont

Outremont Secteur d’activité : Restauration

Restauration Nombre d’employés : 40

PROFIL DE PATRICIA LÉVÊQUE