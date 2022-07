Retour sur « La prière d’un futur vieillard »

Il y a onze ans de cela, je vous écrivais le récit de ma vie auquel je joignais le texte « Prière d’un futur vieillard ». Comme je suis rendu à quatre-vingt-cinq ans, que j’ai toujours fait de mon mieux pour mettre en pratique ce que j’avais écrit dans ce texte et que ma vie va bien, j’ai pensé que ce serait intéressant de le publier de nouveau pour ceux et celles que ça pourrait inspirer.

« Mon Dieu, étant à l’aube de la vieillesse, je vous implore d’exaucer mes vœux afin d’éviter à mes proches et aux autres les désagréments de mes actes et paroles. Accordez-moi d’accepter de ne pas avoir le monopole de la vérité, et par conséquent de comprendre que les autres aussi peuvent avoir raison.

De ne pas toujours parler de mes petits bobos, réels ou imaginaires. De m’adapter aux habitudes de vie des autres en changeant mon comportement. D’apprécier ce que mes proches font pour moi, que j’en sois reconnaissant, et que je le démontre.

De ne pas utiliser outrageusement les “JE”, “ME”, “MOI”, et que ma petite personne ne soit pas toujours le sujet du jour. De ne pas être imbu de moi-même, prétentieux ou vantard. De n’imposer par force ou autres manigances mes volontés, mes décisions, afin de me faire plaisir au détriment des autres.

D’être disponible et à l’écoute des besoins d’autrui, sans en attendre d’éloges. De respecter les opinions, les décisions et les actions d’autrui. D’apporter une attention spéciale et particulière à l’hygiène de ma personne et à tous les endroits privés ou publics.

De ne pas indisposer mon entourage pour mon confort et bien-être. De respecter l’intimité des gens, de ne pas intervenir ni m’imposer dans leur vie commune. De garder une ouïe fine et sensible afin de ne pas faire répéter indûment ceux qui m’adresseront la parole. De ne pas être négatif et d’apprécier ce qui est beau et bon dans la vie.

D’être conscient qu’à cause de mon âge, mes mouvements sont plus lents, et de faire en sorte de ne pas nuire aux autres en tout temps. De ne pas être égoïste et de ne pas décider pour les autres. De traiter les gens comme je voudrais l’être moi-même, tout en étant conscient que Tempus fugit memento morit. »

Jacques Boulet

Merci d’être resté fidèle à ce Courrier et d’avoir eu l’idée que, même si le temps fuit à vive allure, les bonnes idées d’hier peuvent encore être bonnes aujourd’hui. Comme je vous le soulignais aussi à l’époque, votre prière est valable pour tout le monde, quel que soit notre âge. Plus on prend conscience jeune des travers de nos comportements, meilleures sont nos chances de les corriger avant d’indisposer les autres.