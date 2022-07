Un installateur de gazon part avec leur dépôt... sans réaliser les travaux

Des citoyens se sont tournés vers les réseaux sociaux afin de dénoncer un entrepreneur qui a disparu avec leurs dépôts allant jusqu’à 4000$... sans jamais offrir le service d’installation de gazon synthétique promis sur leur terrain.

«Quand il a annulé l’installation du gazon une quatrième fois, c’est là que je me suis dit que j’étais en train de me faire fourrer», lance Vanessa Attick.

Cette dernière avait donné un dépôt de 1750$ à Éric Paul, propriétaire de la compagnie Groupe PLBC , pour garantir les travaux.

Mme Attick a d’abord contacté l’entrepreneur sur Facebook Marketplace en mai dernier. Elle voulait mettre du gazon synthétique sur un terrain de jeux pour enfants dans son camping à Bromont, dont elle est propriétaire.

«Je lui ai dit qu’on devait faire ça rush avant la saison du camping. Chaque semaine, il y avait une nouvelle excuse. Au début, la pluie. Après, un problème de camion. Finalement, je lui ai dit de laisser faire et de me redonner mon dépôt», raconte la mère de famille.

Des menaces

La saga était loin d’être terminée. La Bromontoise mentionne qu’Éric Paul a ensuite multiplié les excuses pour ne pas lui rembourser son dépôt de 1700$.

«Après ça, je lui ai fait une mise en demeure», peste Vanessa Attick.

Elle a donc fait appel à un autre entrepreneur pour réaliser les travaux sur son terrain de camping. Par pur hasard, celui-ci connaissait le propriétaire de l’entreprise Groupe PLBC.

«Éric Paul est son sous-traitant. Il est allé le voir en lui disant : si tu ne rembourses pas le dépôt de la fille, t’auras plus jamais de contrats avec moi. Le lendemain, j’ai finalement reçu mon argent», raconte Mme Attick, toujours sous le choc de cette mésaventure.

Plusieurs victimes

Son cas n’est d’ailleurs pas unique. Le Journal s’est entretenu avec trois autres personnes qui se disent flouées par Éric Paul et allèguent qu’il leur a fait faux bond semaine après semaine. Il aurait disparu avec leur dépôt d’une valeur allant jusqu’à 4000$, sans réaliser les travaux, dénoncent-ils.

Vincent Colizza, un résident de Laval, dit attendre toujours de ravoir ses 800$ pour le gazon synthétique qui n’a jamais été installé chez lui depuis le mois dernier.

«Il a repoussé la date cinq fois avec plein d’excuses. Je suis frustré parce que l’entreprise est enregistrée et tout. [...] J’ai voulu faire une plainte à la police de Laval, mais ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire», laisse tomber M. Colizza.

Le Lavallois a envoyé une mise en demeure à l’entrepreneur, qui ignore ses messages depuis. Il envisage désormais de le poursuivre aux petites créances.

Karine Couture, une résidente de Québec, veut elle aussi retrouver ses 2700$ de dépôts pour les travaux jamais réalisés dans son arrière-cour. «Je ne dors plus depuis plusieurs jours à cause de ça. [...] Je lui demande juste de respecter son contrat ou de me rembourser», laisse tomber Mme Couture.

L’entrepreneur se défend

Contacté à ce sujet, Éric Paul admet «avoir des problèmes de gestion» avec sa nouvelle entreprise créée en avril 2022 et soutient ne pas être un arnaqueur. Il nie toutefois avoir eu quelconque pression pour rembourser le dépôt de Vanessa Attick.

«Je comprends la frustration [des clients] et tout ça. Honnêtement, je regarde l’entreprise, et on n’a plus d’argent. Je ne sais même pas quelle solution trouver pour les rembourser», plaide le propriétaire de Groupe PLBC, qui songe désormais à déclarer faillite.