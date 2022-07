Une pétition pour des cliniques de désensibilisation en région

Les parents d’une adolescente de l’Outaouais décédée le 25 juin en raison d’une forte réaction allergique invitent la population à signer une pétition pour réclamer des cliniques de désensibilisation à travers le Québec.

Le 25 juin dernier, Sarah-Émilie Hubert est décédée d’un choc anaphylactique après avoir fait une allergie alimentaire.

Une pétition officielle a été lancée il y a quelques jours sur le site de l’Assemblée nationale. Les parents demandent au gouvernement du Québec d’ouvrir des cliniques dans l’ensemble des régions du Québec, surtout aux endroits où un spécialiste est présent.

Lundi après-midi, plus de 600 personnes ont appuyé la démarche de ces parents endeuillés.

Selon ses parents, une clinique de désensibilisation dans la région de l’Outaouais aurait peut-être aidé la jeune fille.

La clinique la plus proche, celle du CHU Sainte-Justine, à Montréal, n’est pas suffisamment accessible, étant donné que les traitements demandent un suivi rapproché.

«L’idée de la clinique de désensibilisation, c’est essentiellement de réduire le choc et de réduire l’impact de la réaction. Donc, ça peut faire une différence entre une réaction fatale et une réaction allergique qu’on survit», a expliqué le père de l’adolescente, Stéphane Hubert.

«Il ne faut pas attendre d’avoir des drames comme ça, a-t-il ajouté. On préfèrerait beaucoup pouvoir vivre notre deuil de notre côté, mais on le fait pour Sarah-Émilie. On le fait pour les autres. Il faut des réponses. Il faut des actions. On parle de vraies vies.»

Les parents indiquent avoir contacté des ministres du gouvernement du Québec, sans toutefois obtenir de réponse. La députée libérale de Hull, Maryse Gaudreault, parraine la pétition.

Elle affirme avoir contacté les ministres responsables de la santé, Christian Dubé, mais aussi Lionel Carmant.

La pétition prendra fin le 29 août prochain et sera déposée lors du retour à l’Assemblée nationale.

- avec Elizabeth Dubé