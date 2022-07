Vers une bonification des services d’évacuations aéromédicales

Le programme d’évacuations aéromédicales du Québec souhaite bonifier ses services, alors que les demandes de transferts augmentent de 5 % chaque année.

Le vieillissement de la population explique la hausse de la demande pour les services.

L’an dernier, plus de 7229 demandes de transferts ont été enregistrées dont 356 dans le Bas-Saint-Laurent.

Il s’agit, soit, des services de l'avion-hôpital qui nécessitent la présence d’un médecin ou encore la navette multi-patients qui est maintenant en service six jours par semaine pour répondre aux besoins croissants.

Avec la pandémie, les navettes aériennes médicales ont été très sollicitées.

Des ajustements ont été effectués par les équipes afin de répondre à la demande.

Des quarts de travail ont été ajoutés afin de donner une flexibilité plus grande aux services qui sont essentiels en région, comme au Bas-Saint-Laurent.

Les gestionnaires du programme souhaitent ajouter un service hybride d’urgence sur appel où du personnel infirmier uniquement serait présent. Cette nouvelle offre pourrait voir le jour dans la prochaine année.

«On a réussi juste en faisant des aménagements, au niveau de l’horaire en ajoutant, un quart de travail, sur la journée à être un peu plus productif et être en mesure de voler à l’occasion deux avions en même temps. Être capable de temporiser cette volumétrie qui augmente constamment. Évidemment, un moment donné, il faut se rendre à l’idée que ça continue d’augmenter, que la population va continuer de vieillir et qu’on doit mettre en place de nouveaux services pour être en mesure de répondre à cette demande-là et d’assurer l’accès aux centres tertiaires aux populations des régions du Québec», a déclaré le chef de service médical, Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ), le Dr Simon Kind.

Le Dr Kind explique, par exemple, qu’un patient qui aurait subi une amputation du doigt pourrait être transporté par cet éventuel service hybride. Un transfert urgent doit être effectué, mais la présence d’un médecin à bord de l’avion n’est pas nécessaire.

Une bonne proportion des missions actuelles effectuées par l’ÉVAQ pourrait répondre aux critères.