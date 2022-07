Vladimir Poutine veut surmonter les défis difficiles causés par les sanctions

Le président russe Vladimir Poutine a appelé lundi à surmonter les graves difficultés posées par les sanctions privant la Russie des hautes technologies occidentales dont elle est très dépendante.

«Ayant conscience des difficultés colossales qui se trouvent face à nous, nous allons chercher intensivement et intelligemment de nouvelles solutions», a-t-il déclaré lors d'une réunion retransmise à la télévision publique, relevant que son pays était face à un blocage «presque total» de l'accès aux technologies occidentales.

«Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des limitations, mais un blocage presque total qui est mis en œuvre contre notre pays concernant l'accès aux produits étrangers de haute technologie», a-t-il affirmé.

La Russie est visée par des sanctions occidentales d'ampleur et nombre d'entreprises étrangères se sont retirées du pays en réaction à l'assaut militaire lancée contre l'Ukraine.

Évoquant un «énorme défi», il a appelé à utiliser à bon escient les technologies souveraines russes existantes et à développer de «nouvelles entreprises nationales innovantes».

«Nous n'allons pas baisser les bras», a-t-il martelé.

Depuis l'offensive en Ukraine, les géants de la technologie (Microsoft, Apple, Google, Adobe, Cisco) ont quitté la Russie ou suspendu au minimum une partie de leurs opérations dans le pays, laissant les consommateurs, entreprises, administrations et utilisateurs russes sans alternative.

Des fournisseurs occidentaux ont également cessé d'assurer un soutien technique à leurs clients russes.

Il en va aussi bien de marchandises, comme les téléphones et les ordinateurs d'Apple, les systèmes de télécommunication Cisco, les marchés d'applications mobiles ou encore les systèmes d'exploitation comme Windows.

Dans l'immédiat, la Russie a autorisé les importations dites «parallèles» de marchandises de ce type, c'est-à-dire sans l'accord de celui qui en détient la propriété intellectuelle.

Lundi, Vladimir Poutine a indiqué aussi que les géants de la technologie russe, comme Yandex ou Ozon, faisaient également face à des défis importants, car ils se finançaient sur les marchés occidentaux ou grâce à des institutions financières étrangères.

«Il est indispensable de développer rapidement de tels mécanismes dans le système financier russe, pour que les entreprises russes à croissance rapide puissent attirer des capitaux privés nationaux pour leur développement», a affirmé M. Poutine.

Le Kremlin n'a cessé d'affirmer que la Russie résiste aux sanctions décidées par l'Occident, mais les effets de celles-ci risquent de faire sentir leurs effets les plus importants dans les mois ou années à venir, en coupant le pays des nouvelles technologies et des chaînes logistiques et financières mondiales.

Moscou promet de compenser ces effets à moyen terme en développement des alternatives russes.

Parallèlement, la répression qui vise les détracteurs de l'offensive russe contre l'Ukraine et les ruptures des liens aériens et financiers avec l'Occident a entraîné un exode estimé à au moins plusieurs dizaines de milliers de Russes travaillant dans le secteur des nouvelles technologies, accroissant un déficit déjà existant.

Selon M. Poutine, citant des chiffres gouvernementaux, il manquera à la Russie un million de cadres dans ce secteur en 2024.