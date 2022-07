Ze life in English in Paris

Chaque année, je passe un mois avec ma famille à Paris. Je retrouve le pays où je suis née, que j’ai quitté à l’adolescence.

Et chaque année, je trouve que l’anglais gagne du terrain. Si vous pensez que je trouve l’anglais omniprésent à Montréal, à Paris ça n’est guère mieux.

CHERCHER LE FRENCH

Quand on se promène à Paris, dans les abribus, on aperçoit une publicité pour le pastis « Born in Marseille ». Sur les murs, une pub pour Sephora : « Your best skin-bottled ». Un centre sportif s’annonce : « Fit 20. Fit in 20 minutes per week ». À la télé, c’est une pub pour Schweppes : « It’s apero time, I like it like that ».

Je n’avais jamais vu autant de commerces avec des noms à consonance anglaise. Un restaurant de poissons et fruits de mer « Seulement sea », les restos asiatiques « Oh my noodle » et « Eat Day », les gaufres sans gluten « Yummy and guiltfree », « Pablo mini, the cheese tart », « Agapi, greek street food ».

La boutique branchée « Nice things » placarde sur sa vitrine pour la collection « summer » : « Here comes the sale » ou me propose : « Shop online ».

Le bistro « Wild & the moon » s’affiche uniquement en anglais : « The best of plant-based food ». Les commerces de « bubble tea » pullulent à Paris. Chez Chatime, on m’encourage à essayer une nouvelle saveur : « Give it a try ».

Le café Figue est un « organic juice bar ».

Au centre commercial « My Beaugrenelle », on me propose de devenir membre « silver, gold ou platinum ».

J’ai lu dans le « newsletter » de l’ex-mannequin Inès de la Fressange qu’on ne parle plus des restaurants ou bars sur le toit des hôtels, mais des « rooftops », « ce qui rend la chose bien plus glamour ».

J’ai vu des pubs pour « Le Big Tour », le « festival de l’entreprise en France, de la fierté du fabriqué en France » qui présente un concert gratuit « French Touch », avec une des vedettes de The Voice.

Vous aimez une robe, mais voulez la payer en trois versements ? La compagnie Scalapay propose : « If you love it, scalapay it ».

Dans le Elle France, une chroniqueuse nous invitait avec elle « en backstages » au « prime » de la Fête de la musique, pour nous livrer ses « tips » et racontait que pendant sa « prépa make-up », il y avait eu un « petit bug » et des « changements de last minute ».

Ce qui me fait marrer, c’est quand les Français pensent parler anglais, mais utilisent des expressions fautives. « Take away » au lieu de « take-out ».

J’ai été estomaquée de constater, dans un Starbucks, que les produits étaient étiquetés avec le nom anglais beaucoup plus gros que la traduction française, le contraire de ce qui se fait au Québec. Ce qui donne des absurdités comme un présentoir pour des « Breakfast croissant bun » en plein Paris.

La pub été de Starbucks ? « Summer. Couleur, Fraîcheur. »

Et chez Burger King, on annonce un burger pour le « Onions bacon lover ».

J’ai même vu dans la vitrine d’un commerce : « Ici, on shop small ».

LE FRANÇAIS N’EST PLUS CE QU’IL ÉTAIT

Au hasard de mes balades dans les rues de Paris, je me suis retrouvée avec amusement au coin des rues Jean de la Fontaine et George Sand.

Mais que diraient l’auteur des Fables et la géniale auteure de La mare aux diables en voyant ce qu’est devenu Paris ? Shocking, isn’t it ?