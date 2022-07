À la recherche des émissions de télé

Le lundi soir 12 septembre prochain, vous regarderez peut-être le 74e gala des prix Emmy.

Le tiers des trophées seront sans doute attribués à des séries ou des émissions que vous n’aurez pas réussi à voir ou dont vous ignoriez même l’existence.

Il y a déjà six ans, alors que le CRTC était sous la houlette de Jean-Pierre Blais, un avocat brillant et visionnaire, l’organisme paragouvernemental organisa le « Sommet de la découvrabilité ». Les esprits les plus allumés devaient y inventer des façons de trouver ce qui nous intéresse dans les milliards de contenus d’internet. « Trop, comme disent les Québécois, c’est comme pas assez » ! Jamais le dicton n’aura été aussi vrai qu’en cette ère numérique.

Même moi, qui tente de rester au fait de toutes les nouvelles techniques, j’avoue sans honte être souvent perdu lorsqu’il s’agit de trouver l’émission ou la série dont un collègue ou un ami m’a parlé sans m’indiquer où je peux la regarder.

LE PROBLÈME S’AMPLIFIE

Loin d’améliorer les choses, la création de nouvelles plateformes comme Crave ou Disney+ n’a qu’amplifié le problème. Mardi dernier, par exemple, quand on a annoncé la liste des nominations pour les trophées Emmy, je me suis empressé de la parcourir, curieux de savoir si j’étais d’accord avec les divers jurys. Personnellement, je n’ai pas aimé Squid Game (Le jeu du calmar). Ce n’est pas le cas des jurés qui ont accordé 14 nominations à la série coréenne, en plus d’en faire la première série étrangère de l’histoire en nomination pour la série de l’année.

Par contre, je ne saurais être plus d’accord avec les jurés pour accorder à Amy Poehler une nomination comme réalisatrice. C’est cette actrice et scénariste, une habituée de Saturday Night Live, qui a réalisé Lucy and Desi. Ce documentaire passionnant d’une durée d’une heure et 43 minutes raconte la relation mouvementée de Lucille Ball avec son mari Desi Arnaz et l’histoire de leur célèbre série I Love Lucy, qui a ni plus ni moins fixé à jamais les règles de la « sitcom ». Après avoir vu le documentaire sur Amazon Prime, je n’ai pu résister à l’envie de revoir quelques épisodes de I Love Lucy sur YouTube. J’y ai trouvé le même plaisir que lorsque je revois Denise Filiatrault et Dominique Michel dans Moi et l’autre, l’impérissable « sitcom » de Gilles Richer.

UN BEAU PROJET POUR LE CRTC

Quelques-uns de mes amis se sont insurgés que This Is Us (Notre vie sur ARTV) n’ait aucune nomination. Quant à moi, les 39 nominations que la série a déjà récoltées et les quatre trophées Emmy qu’elle a gagnés sont bien suffisants. Sur les huit séries en nomination pour 2022, je n’ai vu ni Succession (25 nominations) ni Yellowjackets (avec Sophie Nélisse). Imaginez-vous que c’est juste après le dévoilement des nominations que j’ai su que ces deux séries sont disponibles sur Crave !

Les horaires de télévision que publiaient les journaux n’ont plus d’utilité, mais il faudrait que soit publiée de façon régulière, sinon quotidienne, la liste des films et des séries qu’on peut voir à la télévision en indiquant la chaîne ou le « joueur en direct » (streamer) où on peut les regarder. Voilà un beau projet pour le CRTC qui sera responsable d’appliquer la nouvelle loi sur la diffusion en ligne (projet de loi C-11, actuellement à l’étude au Sénat). Le CRTC devrait forcer tous les « streamers », canadiens comme étrangers, à publier à leurs frais ce nouveau type d’horaire. Sinon des contenus extraordinaires continueront de nous passer sous le nez.