Bas-Saint-Laurent: des résidents veulent sauver leur lac contaminé

Comme plusieurs lacs au Québec, le lac du Gros-Ruisseau, situé à Mont-Joli et à Saint-Joseph-de-Lepage dans le Bas-Saint-Laurent, fait face à un problème majeur d'algues envahissantes.

En 2016, les riverains ont remarqué pour la première fois du myriophylle à épis, une plante aquatique s’est répandue à une vitesse fulgurante dans le plan d’eau.

Cette année, une autre plante envahissante fait des dommages. Il s’agit de l’algue filamenteuse, qui a un aspect de mousse à la surface de l’eau.

«C’est réellement pas agréable, et si on les laisse là ça sent vraiment mauvais», a expliqué le président de l’Association des résidents du lac du Gros Ruisseau, Gilles Gaudreault.

Depuis plusieurs années, certaines mesures ont été mises en place pour freiner la prolifération des algues et pour tenter de renverser la situation, les autorités municipales recommandent aux résidents riverains de mettre à jour leurs installations septiques.

Sur une centaine de résidences, une trentaine n’ont pas des installations qui répondent aux normes actuelles.

Selon M.Gaudreault, si les fosses septiques sont normalement mises aux normes, ce n’est pas le cas des puisards.

La ville de Mont-Joli et la municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage ont donc entrepris des règlements d’emprunt pour aider financièrement les riverains à réaliser les travaux nécessaires.

«Ce programme d’une durée de trois ans à un budget de 850 000$, premier arrivé, premier servi», a expliqué le maire de Mont-Joli Martin Soucy.

Il ajoute que l’aide va se traduire selon les coûts réels des travaux.

«Si remettre à niveau leurs installations septiques coûte 20 000$, sur présentation des factures, nous allons pouvoir avancer la somme de 20 000$ au citoyen et lui, va rembourser sur une période de quinze ans», a-t-il détaillé.